Ronaldo Bidik 1.000 Gol dan Gelar UEFA Nations League Bersama Portugal

JawaPos.com - Cristiano Ronaldo menegaskan bahwa ia saat ini membidik pencapaian 1.000 gol dalam karier sekaligus membawa tim nasional (timnas) Portugal kembali menjuarai UEFA Nations League.

“Tujuannya adalah mencapai 1.000 gol dan tim nasional berusaha memenangkan Nations League ini,” ujar Ronaldo yang dikutip dari Dario AS pada Rabu.

Ronaldo saat ini telah mencetak 979 gol sepanjang karier profesionalnya, dengan 833 gol bersama klub dan 146 gol untuk Portugal. Ia hanya membutuhkan 21 gol lagi untuk mencapai tonggak 1.000 gol yang selama ini menjadi targetnya.

Ronaldo mengatakan mencetak gol ke-1.000 bersama Portugal akan menjadi pencapaian istimewa dalam perjalanan kariernya.

“Bila mencetak gol ke-1.000 untuk tim nasional, itu akan menjadi puncak dari sesuatu, sebuah cerita yang indah. Itu bukan berarti akhir dari semuanya, tetapi akan menjadi sebuah cerita yang indah,” kata Ronaldo.

Meski demikian, Ronaldo menegaskan dirinya tidak terobsesi mengejar angka tersebut. Ia ingin tetap menikmati setiap pertandingan dan menjalani karier dari hari ke hari.

“Saya sudah mengakui bahwa saya ingin mencapainya dan saya akan mencapainya. Apakah itu sebuah obsesi? Tidak. Sisanya adalah tentang menikmatinya, menikmati setiap hari,” ujarnya.

Ronaldo sebelumnya sempat mempertimbangkan masa depannya bersama timnas Portugal setelah mereka tersingkir di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Portugal kalah dari Spanyol yang kemudian menjadi juara.