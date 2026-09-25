Kylian Mbappé Gencar Bahas Peluang Ballon d’Or, Namun Justru Mendapat Kritik dari Jurnalis Prancis

Kylian Mbappe (Bein Sports)
JawaPos.com – Kylian Mbappé meningkatkan penampilan medianya untuk menyampaikan alasan yang mendukung pencalonannya sebagai peraih Ballon d’Or 2026, tetapi langkah tersebut menuai kritik di Prancis.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (24/9), Penyerang Real Madrid itu menilai penghargaan individu seharusnya lebih banyak mempertimbangkan performa pribadi dan menyoroti catatan 25 gol di LaLiga, 15 gol di Liga Champions, serta 22 gol dalam sejarah Piala Dunia.
Namun, kampanyenya mendapat sorotan karena Mbappé mengakhiri musim tanpa meraih trofi utama bersama klub.
Jurnalis RMC Sport Daniel Riolo mengkritik intensitas wawancara Mbappé dan menilai penyerang tersebut terlalu banyak membicarakan persaingan Ballon d’Or.
Riolo juga mengaitkan kampanye tersebut dengan penampilan Mbappé ketika Real Madrid mengalami kekalahan dari Atlético de Madrid dalam derbi Madrid.
Di sisi lain, Harry Kane disebut berada di posisi teratas dalam daftar kandidat yang dikutip media Prancis tersebut setelah mencatatkan 61 gol dalam 51 penampilan sepanjang musim 2025/26.
Mbappé tetap mempertahankan argumennya dengan menekankan statistik dan kontribusi individual sebagai dasar pencalonannya untuk penghargaan tersebut.
Mbappe juga membahas pandangannya mengenai pemain-pemain terbaik di era modern dan secara tidak langsung menyinggung Ousmane Dembélé yang merupakan pemenang Ballon d’Or sebelumnya.
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