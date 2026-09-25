Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Jumat, 25 September 2026 | 16.40 WIB

Kylian Mbappé Gencar Bahas Peluang Ballon d’Or, Namun Justru Mendapat Kritik dari Jurnalis Prancis

Kylian Mbappe (Bein Sports) - Image

Kylian Mbappe (Bein Sports)

JawaPos.com – Kylian Mbappé meningkatkan penampilan medianya untuk menyampaikan alasan yang mendukung pencalonannya sebagai peraih Ballon d’Or 2026, tetapi langkah tersebut menuai kritik di Prancis.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (24/9), Penyerang Real Madrid itu menilai penghargaan individu seharusnya lebih banyak mempertimbangkan performa pribadi dan menyoroti catatan 25 gol di LaLiga, 15 gol di Liga Champions, serta 22 gol dalam sejarah Piala Dunia.

Namun, kampanyenya mendapat sorotan karena Mbappé mengakhiri musim tanpa meraih trofi utama bersama klub.

Jurnalis RMC Sport Daniel Riolo mengkritik intensitas wawancara Mbappé dan menilai penyerang tersebut terlalu banyak membicarakan persaingan Ballon d’Or.

Riolo juga mengaitkan kampanye tersebut dengan penampilan Mbappé ketika Real Madrid mengalami kekalahan dari Atlético de Madrid dalam derbi Madrid.

Di sisi lain, Harry Kane disebut berada di posisi teratas dalam daftar kandidat yang dikutip media Prancis tersebut setelah mencatatkan 61 gol dalam 51 penampilan sepanjang musim 2025/26.

Mbappé tetap mempertahankan argumennya dengan menekankan statistik dan kontribusi individual sebagai dasar pencalonannya untuk penghargaan tersebut.

Mbappe juga membahas pandangannya mengenai pemain-pemain terbaik di era modern dan secara tidak langsung menyinggung Ousmane Dembélé yang merupakan pemenang Ballon d’Or sebelumnya.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ousmane Dembélé Mengaku Tak Pernah Menjagokan Dirinya Sendiri dalam Ballon d'Or - Image
Sepak Bola Dunia

Ousmane Dembélé Mengaku Tak Pernah Menjagokan Dirinya Sendiri dalam Ballon d'Or

Kamis, 17 September 2026 | 04.13 WIB

Bintang Barcelona Lamine Yamal Pede Menangkan Ballon d'Or - Image
Sepak Bola Dunia

Bintang Barcelona Lamine Yamal Pede Menangkan Ballon d'Or

Selasa, 15 September 2026 | 04.42 WIB

Tak Dijagokan Ousmane Dembele di Ballon d'Or 2026, Lamine Yamal Pantang Mengemis Dukungan! - Image
Sepak Bola Dunia

Tak Dijagokan Ousmane Dembele di Ballon d'Or 2026, Lamine Yamal Pantang Mengemis Dukungan!

Rabu, 9 September 2026 | 13.48 WIB

Terpopuler

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG - Image
1

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG

2

Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp

3

Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana

4

Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion

5

Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena

6

Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026

7

Prediksi Skor Liechtenstein vs Lithuania di Liga Nations UEFA: Rinktinė Menang di Kandang Lawan

8

Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana

9

Prediksi Skor Jepang vs Uruguay: Ko Itakura Targetkan Kemenangan

10

Prediksi Skor Kosovo vs Irlandia di Liga Nations UEFA: The Green Army Curi Poin di Fadil Vokrri

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore