Ousmane Dembélé Mengaku Tak Pernah Menjagokan Dirinya Sendiri dalam Ballon d'Or

JawaPos.com - Ousmane Dembélé kembali berbicara soal peluangnya mempertahankan gelar Ballon d'Or. Menariknya, bintang Paris Saint-Germain itu mengaku tidak pernah merasa sebagai pemain yang sejak awal dijagokan untuk meraih penghargaan individu paling bergengsi di sepak bola tersebut.

Komentar Dembélé muncul setelah Kylian Mbappé sebelumnya menggunakan istilah "orang pilihan" ketika membicarakan perjalanan kariernya dan ekspektasi terhadap dirinya.

Mbappé baru-baru ini menunjukkan keyakinan tinggi terhadap peluangnya memenangkan Ballon d'Or. Dalam sebuah wawancara dengan France Football, penyerang Real Madrid tersebut bahkan mengatakan bahwa "tidak ada yang lebih baik dari saya musim lalu."

Namun, Mbappé juga membandingkan ekspektasi yang melekat pada dirinya dengan Dembélé. Ia menyebut Dembélé "selalu dianggap sebagai pemain berbakat", sementara dirinya mengaku "selalu dianggap sebagai orang pilihan."

Melansir ESPN, Dembélé tampaknya merespons komentar tersebut setelah PSG meraih kemenangan 1-0 atas Brest. Ketika ditanya mengenai peluangnya memenangkan Ballon d'Or untuk tahun kedua secara beruntun, pemain berusia 29 tahun itu memilih menekankan perjalanan kariernya.

"Saya selalu berada di belakang kelas dan belajar dengan giat," kata Dembélé.

"Sepanjang karier saya, saya tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun, saya telah bekerja sangat keras."

"Seperti yang saya katakan, saya bukanlah orang yang terpilih, tetapi saya bekerja keras dan tahun lalu saya mendapatkan penghargaan setelah tahun yang fantastis bersama Paris Saint-Germain."

"Dan tahun ini, kita lihat saja bagaimana hasilnya -- tanpa tekanan, santai saja."