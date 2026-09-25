Manchester United Jual Potongan Rumput Old Trafford untuk Para Pendukung Klub

JawaPos.com – Manchester United menawarkan kesempatan kepada para pendukung untuk memiliki sebagian rumput lapangan Old Trafford yang telah diawetkan sebagai cendera mata.

Dilansir dari laman Flashscore pada Kamis (24/9), Potongan rumput tersebut ditempatkan di dalam kubus kaca dan dijual dengan harga EUR 125 atau sekitar Rp2,96 juta.

Langkah ini memungkinkan suporter menyimpan bagian dari stadion yang telah menjadi kandang Manchester United sejak 1910 dan memiliki sejarah panjang dalam perjalanan klub.

Rumput Old Trafford sebelumnya dibongkar hingga ke bagian fondasi pada Juni dalam proyek perawatan lapangan yang dilakukan untuk meningkatkan kondisi permukaan serta sistem drainase.

Proses tersebut dikerjakan oleh petugas lapangan Tony Sinclair bersama timnya sebelum sebagian rumput diawetkan untuk dijadikan kenang-kenangan bagi para pendukung.

Manchester United menyebut cendera mata tersebut sebagai cara bagi suporter untuk memiliki bagian dari lapangan yang menjadi saksi berbagai momen penting klub.

Penawaran tersebut hadir ketika Manchester United tengah menghadapi periode yang penuh perhatian setelah mengawali kompetisi dengan hasil yang belum konsisten.