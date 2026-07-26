Bayern Tak akan Jual Olise Musim Panas Ini!

Michael Olise banjir peminat usai tampil impresif di Piala Dunia 2026. (Dok. Instagram/@equipedefrance)
JawaPos.com - Bayern Muenchen kembali menegaskan Michael Olise tidak akan dilepas pada bursa transfer musim panas ini, meski winger asal Prancis tersebut terus dikaitkan dengan Real Madrid.
"Itu sama sekali bukan isu bagi kami. Kami senang Michael sudah kembali dari masa liburan. Dia akan memainkan peran penting untuk FC Bayern musim ini, sama seperti musim lalu," ujar Direktur olahraga Bayern, Christoph Freund yang dikutip dari French Football News pada Minggu.
Pernyataan tersebut sekaligus meredam spekulasi yang terus berkembang sepanjang Juli. Sejumlah laporan menyebut Real Madrid tertarik merekrut pemain berusia 24 tahun itu, bahkan Olise disebut terbuka untuk bergabung dengan raksasa Spanyol tersebut.
Namun, Bayern tetap bersikeras mempertahankan sang pemain yang masih terikat kontrak hingga 2029 itu.
Olise memang menjadi salah satu pemain paling bersinar sejak didatangkan Bayern pada 2024 dari Crystal Palace. Dalam dua musim bersama Die Roten, dia telah mengoleksi 42 gol dan 54 assist, sekaligus menjelma sebagai salah satu winger kanan paling berbahaya di Eropa.
Performa impresif Olise juga berlanjut di Piala Dunia 2026. Dia mencatatkan sejarah baru setelah menyumbang dua assist untuk dua gol Kylian Mbappe saat Prancis menghadapi Inggris dalam laga perebutan peringkat ketiga.
Tambahan dua assist tersebut membuat Olise mengakhiri turnamen dengan total tujuh assist, sebagai rekor assist terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia.
Dia melampaui rekor Pele yang mencatat enam assist pada Piala Dunia 1970, sekaligus melewati torehan lima assist milik Diego Maradona pada Piala Dunia 1990.
Meski mencatatkan rekor individu yang mengesankan, Olise gagal membawa Prancis meraih posisi ketiga. Les Bleus harus puas finis pada peringkat keempat setelah kalah dramatis 4-6 dari Inggris dalam laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026. (*)
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