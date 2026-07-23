Real Madrid Siap Jual Aurelien Tchouameni, Manchester United Gerak Cepat!

Gelandang Real Madrid Aurelien Tchouameni dikabarkan diminati oleh Manchester United. (Thearon W. Henderson/AFP)
JawaPos.com - Manchester United kembali dikaitkan dengan langkah besar di bursa transfer musim panas 2026.
Kali ini, Setan Merah disebut semakin serius memburu gelandang bertahan Real Madrid, Aurelien Tchouameni, yang kini mulai terbuka untuk dilepas apabila ada klub yang bersedia memenuhi nilai transfer yang diinginkan Los Blancos.
Kebutuhan Manchester United terhadap gelandang bertahan memang menjadi salah satu prioritas utama jelang bergulirnya musim 2026/2027.
Meski sudah mendatangkan Andrey Santos dan Youri Tielemans, keduanya dinilai belum memiliki karakter sebagai gelandang nomor enam murni yang mampu menjaga keseimbangan permainan.
Situasi tersebut membuat nama Tchouameni kembali masuk dalam daftar incaran utama. Gelandang asal Prancis itu dianggap memiliki paket komplet sebagai pemain yang mampu memutus serangan lawan sekaligus mengalirkan bola dari lini belakang ke depan.
Laporan dari Inggris menyebutkan Manchester United bahkan telah melakukan pendekatan awal untuk mengetahui peluang transfer pemain berusia 26 tahun tersebut.
Minat klub asal Old Trafford itu disebut semakin kuat setelah Tchouameni menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Prancis di Piala Dunia 2026.
Di sisi lain, Real Madrid dikabarkan mulai mempertimbangkan kemungkinan melepas sang pemain. Walaupun sebelumnya muncul kabar Tchouameni akan memperpanjang kontraknya, hingga kini belum ada pengumuman resmi dari pihak klub.
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