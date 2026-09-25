Jadwal Piala Asia Bakal Berubah Mulai Tahun 2032, AFC Nations League Segera Diperkenalkan

Logo AFC. (Istimewa)
JawaPos.com - Sepak bola Asia berpotensi memasuki era baru dalam kalender pertandingan internasional. Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) tengah menyiapkan sejumlah perubahan yang dapat memengaruhi jadwal kompetisi tim nasional negara Asia dalam beberapa tahun ke depan.
Salah satu perubahan yang sedang dipersiapkan adalah pergeseran jadwal Piala Asia ke tahun genap. AFC pada Maret 2026 mengumumkan penghentian proses bidding untuk Piala Asia 2031 dan 2035 setelah melakukan pembahasan dengan FIFA terkait kemungkinan perubahan kalender pertandingan internasional.
Dalam pernyataannya, AFC menyebut adanya proposal untuk menggelar edisi-edisi Piala Asia mendatang pada tahun genap. AFC juga menyatakan akan menyesuaikan kompetisinya dengan arah perubahan kalender tersebut.
Jika rencana tersebut berjalan sesuai pembahasan, Piala Asia mulai 2032 akan memiliki pola yang berbeda dari sebelumnya. Turnamen ini tetap digelar empat tahun sekali, tetapi berada di antara penyelenggaraan Piala Dunia.
Perubahan kalender tersebut juga membuka ruang bagi AFC untuk menghadirkan kompetisi baru bagi tim nasional.
Pada Desember 2025, AFC secara resmi mengumumkan rencana memperkenalkan AFC Nations League sebagai bagian dari upaya membangun kalender pertandingan internasional yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.
Konsep AFC Nations League disebut memiliki kemiripan dengan UEFA Nations League. Tim nasional Asia nantinya berpotensi bermain dalam format kompetisi yang lebih teratur, dengan pembagian berdasarkan level atau peringkat tim.
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Format final, jumlah divisi, sistem promosi dan degradasi, serta jadwal pelaksanaannya masih membutuhkan keputusan lebih lanjut dari AFC. Karena itu, belum ada kepastian mengenai kapan edisi pertama AFC Nations League akan digelar.
Jika terealisasi, kompetisi tersebut dapat mengisi kalender pertandingan internasional di antara turnamen besar seperti Piala Asia dan Piala Dunia. Tim-tim Asia juga berpeluang mendapatkan pertandingan kompetitif secara lebih rutin dibandingkan hanya mengandalkan laga persahabatan.
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