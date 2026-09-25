Serie A Jadi Tempat Reuni Bintang Era 2010-an, Kini Giliran David Alaba yang Bergabung Dengan Udines

JawaPos.com - Serie A kembali kedatangan nama besar dari generasi emas sepak bola Eropa. Kali ini giliran David Alaba yang melanjutkan kariernya di Italia setelah resmi bergabung dengan Udinese.

Bek asal Austria tersebut diumumkan sebagai pemain baru Udinese pada Kamis (24/9/2026). Alaba datang dengan status bebas transfer setelah kontraknya bersama Real Madrid berakhir pada musim panas lalu. Ia menandatangani kontrak hingga 30 Juni 2027.

Kepindahan Alaba semakin menarik perhatian karena Serie A musim ini memang dihuni sejumlah pemain yang sudah sangat dikenal sejak era 2010-an.

Luka Modric lebih dulu memilih Italia setelah meninggalkan Real Madrid, sementara Kevin De Bruyne juga menjalani petualangan baru di Serie A.

Selain dua nama tersebut, masih ada pemain berpengalaman lain seperti Paulo Dybala, Henrikh Mkhitaryan, David de Gea, John Stones, dan Nemanja Matic.

Kehadiran Alaba membuat daftar pemain senior dengan pengalaman panjang di level tertinggi Eropa semakin ramai.

Alaba sendiri bukan pemain sembarangan. Sebelum bergabung dengan Udinese, ia menghabiskan sebagian besar kariernya bersama Bayern Munich dan Real Madrid.

Bersama Bayern, ia mencatat 431 penampilan dan memenangkan berbagai trofi, termasuk dua Liga Champions dan 10 gelar Bundesliga.