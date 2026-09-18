Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 18 September 2026 | 15.39 WIB

Prediksi Skor Udinese vs Cagliari di Liga Italia: Gli Isolani Punya Modal Akhiri Paceklik 5 Tahun

Cagliari berpeluang mengakhiri penantian lima tahun untuk mengalahkan Udinese di Serie A saat bertandang ke Bluenergy Stadium. (Cagliari) - Image

Cagliari berpeluang mengakhiri penantian lima tahun untuk mengalahkan Udinese di Serie A saat bertandang ke Bluenergy Stadium. (Cagliari)

JawaPos.com — Cagliari berpeluang menaklukkan Udinese pada pekan kelima Serie A di Bluenergy Stadium, Sabtu (19/9/2026) pukul 20.00 WIB, setelah mengawali musim dengan tiga kemenangan dari empat pertandingan.

Sebaliknya, Udinese datang dengan pertahanan rapuh setelah kebobolan lima gol dari Inter Milan, sehingga duel ini menjadi kesempatan Cagliari mengakhiri penantian kemenangan atas tuan rumah sejak 2021.

Udinese Masih Terbayang Kekalahan dari Inter Milan

Udinese harus segera melupakan kekalahan 3-5 dari Inter Milan jika ingin mengamankan poin di Bluenergy Stadium, sebab mereka sempat unggul 2-0 sebelum akhirnya tumbang.

James Abankwah membuka keunggulan pada menit kesembilan, lalu Jurgen Ekkelenkamp menggandakannya pada menit ke-16, tetapi Inter Milan mampu menyamakan skor hanya dalam tempo 20 menit.

Kiper Maduka Okoye menjadi salah satu pemain paling sibuk dalam pertandingan tersebut dengan mencatatkan tujuh penyelamatan.

Penampilan itu memperlihatkan tekanan besar yang harus dihadapi lini belakang Udinese, sekaligus menjadi peringatan sebelum mereka menghadapi Cagliari yang sedang percaya diri.

Skuad asuhan Kosta Runjaic kini berada di posisi ke-13 klasemen Serie A dengan catatan dua hasil imbang dan dua kekalahan dari empat pertandingan.

Formasi permainan mereka memang sempat menghasilkan kemenangan, tetapi dua kekalahan beruntun membuat konsistensi menjadi persoalan utama menjelang laga kandang ini.

Keuntungan Udinese terletak pada rekor pertemuan mereka.

Editor: Edi Yulianto
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor Atalanta BC vs Cagliari di Liga Italia: La Dea Bangkit dan Libas Tim Tamu di Bergamo - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Atalanta BC vs Cagliari di Liga Italia: La Dea Bangkit dan Libas Tim Tamu di Bergamo

Sabtu, 12 September 2026 | 19.49 WIB

Prediksi Skor Atalanta vs Cagliari di Liga Italia: La Dea Pesta Gol di Bergamo - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Atalanta vs Cagliari di Liga Italia: La Dea Pesta Gol di Bergamo

Sabtu, 12 September 2026 | 19.22 WIB

Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Serie A: Tuan Rumah Menang Tipis 1-0? - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Serie A: Tuan Rumah Menang Tipis 1-0?

Selasa, 8 September 2026 | 02.56 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park - Image
1

Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park

2

Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea

3

Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang

4

Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah

5

Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao: Duel Tim Papan Tengah LaLiga Berpotensi Berlangsung Ketat

6

Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang

7

Prediksi Skor Real Betis vs Getafe di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Siap Sikat Perlawanan Tim Tamu

8

Prediksi Skor Lillestrom vs Torreense di Liga Europa: Kans Kanarifuglene Menang di Arasen Stadion

9

Prediksi Skor Besiktas vs Marseille di Liga Europa: Kara Kartallar Cabik-cabik Tim Tamu di Tupras

10

Prediksi Skor Levski Sofia vs Red Bull Salzburg di Liga Europa: Misi Die Roten Bullen Curi Poin

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore