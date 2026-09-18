Prediksi Skor Udinese vs Cagliari di Liga Italia: Gli Isolani Punya Modal Akhiri Paceklik 5 Tahun

Cagliari berpeluang mengakhiri penantian lima tahun untuk mengalahkan Udinese di Serie A saat bertandang ke Bluenergy Stadium. (Cagliari)
JawaPos.com — Cagliari berpeluang menaklukkan Udinese pada pekan kelima Serie A di Bluenergy Stadium, Sabtu (19/9/2026) pukul 20.00 WIB, setelah mengawali musim dengan tiga kemenangan dari empat pertandingan.
Sebaliknya, Udinese datang dengan pertahanan rapuh setelah kebobolan lima gol dari Inter Milan, sehingga duel ini menjadi kesempatan Cagliari mengakhiri penantian kemenangan atas tuan rumah sejak 2021.
Udinese harus segera melupakan kekalahan 3-5 dari Inter Milan jika ingin mengamankan poin di Bluenergy Stadium, sebab mereka sempat unggul 2-0 sebelum akhirnya tumbang.
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James Abankwah membuka keunggulan pada menit kesembilan, lalu Jurgen Ekkelenkamp menggandakannya pada menit ke-16, tetapi Inter Milan mampu menyamakan skor hanya dalam tempo 20 menit.
Kiper Maduka Okoye menjadi salah satu pemain paling sibuk dalam pertandingan tersebut dengan mencatatkan tujuh penyelamatan.
Penampilan itu memperlihatkan tekanan besar yang harus dihadapi lini belakang Udinese, sekaligus menjadi peringatan sebelum mereka menghadapi Cagliari yang sedang percaya diri.
Skuad asuhan Kosta Runjaic kini berada di posisi ke-13 klasemen Serie A dengan catatan dua hasil imbang dan dua kekalahan dari empat pertandingan.
Formasi permainan mereka memang sempat menghasilkan kemenangan, tetapi dua kekalahan beruntun membuat konsistensi menjadi persoalan utama menjelang laga kandang ini.
Keuntungan Udinese terletak pada rekor pertemuan mereka.
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Jawa Pos
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