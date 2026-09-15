Menang Comeback Lawan Udinese, Marcus Thuram Puji Reaksi Inter Milan

Marcus Thuram setelah cetak gol ke gawang Udinese. (Dok. Inter Milan)
JawaPos.com - Inter Milan berhasil meraih kemenangan melawan Udinese di pekan keempat Liga Italia. Laga yang berakhir dengan skor 5-3 tersebut dimainkan di Giuseppe Meazza, Selasa (15/9).
Inter Milan sempat tertinggal dua gol dari Udinese. Namun, tim tuan rumah berhasil membalikkan keadaan dengan mencetak lima gol yang salah satunya disumbangkan Marcus Thuram.
Meski tertinggal dua gol, Marcus Thuram merasa Inter Milan tidak perlu panik. Ia memuji timnya yang mampu membalikkan kedudukan.
"Saya rasa kita tidak perlu terguncang, kita sudah memainkan banyak pertandingan dan terkadang pendekatan kita salah. Kita tahu bagaimana bereaksi, itu lebih penting dan kita menunjukkannya," kata Marcus Thuram kepada Sky Sport yang dikutip Tutto Mercato Web, Selasa (15/5).
Para pemain Inter Milan menyadari bahwa laga berlangsung 90 menit yang membuat mereka mampu membalikkan skor. Thuram senang bahwa Nerazzurri bisa bangkit dan menang.
"Saya tidak tahu apakah itu sebuah sinyal, tetapi kami tahu pertandingan berlangsung selama 90 menit. Kami tahu kami bisa bangkit kembali, dan kami berhasil," ujar penyerang timnas Prancis tersebut.
Baca Juga:Prediksi Skor Al-Hilal vs Al-Gharafa di Liga Champions Asia: Gabriel Martinelli Cetak Gol Lagi!
Setelah kemenangan lawan Udinese, Inter Milan akan menghadapi AS Roma pada 19 September. Thuram sangat fokus menghadapi laga tersebut yang merupakan salah satu lawan sulit.
"Ya, kami memiliki 19 lawan, Roma adalah salah satunya, kami harus menganggap mereka serius, tampil dan melakukan bagian kami," pungkas Marcus Thuram.
Marcus Thuram bermain 70 menit dan setelah itu digantikan Ange Yoan-Bonny. Ia mencetak satu gol dan memberikan assist kepasa Nico Barella.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona
Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang
Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena
Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China
Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka
Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Lecce vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Imbang di Via del Mare
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022