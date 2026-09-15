Menang Comeback Lawan Udinese, Marcus Thuram Puji Reaksi Inter Milan

JawaPos.com - Inter Milan berhasil meraih kemenangan melawan Udinese di pekan keempat Liga Italia. Laga yang berakhir dengan skor 5-3 tersebut dimainkan di Giuseppe Meazza, Selasa (15/9).

Inter Milan sempat tertinggal dua gol dari Udinese. Namun, tim tuan rumah berhasil membalikkan keadaan dengan mencetak lima gol yang salah satunya disumbangkan Marcus Thuram.

Meski tertinggal dua gol, Marcus Thuram merasa Inter Milan tidak perlu panik. Ia memuji timnya yang mampu membalikkan kedudukan.

"Saya rasa kita tidak perlu terguncang, kita sudah memainkan banyak pertandingan dan terkadang pendekatan kita salah. Kita tahu bagaimana bereaksi, itu lebih penting dan kita menunjukkannya," kata Marcus Thuram kepada Sky Sport yang dikutip Tutto Mercato Web, Selasa (15/5).

Para pemain Inter Milan menyadari bahwa laga berlangsung 90 menit yang membuat mereka mampu membalikkan skor. Thuram senang bahwa Nerazzurri bisa bangkit dan menang.

"Saya tidak tahu apakah itu sebuah sinyal, tetapi kami tahu pertandingan berlangsung selama 90 menit. Kami tahu kami bisa bangkit kembali, dan kami berhasil," ujar penyerang timnas Prancis tersebut.

Setelah kemenangan lawan Udinese, Inter Milan akan menghadapi AS Roma pada 19 September. Thuram sangat fokus menghadapi laga tersebut yang merupakan salah satu lawan sulit.

"Ya, kami memiliki 19 lawan, Roma adalah salah satunya, kami harus menganggap mereka serius, tampil dan melakukan bagian kami," pungkas Marcus Thuram.