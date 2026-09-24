Xavi Hernández Dituntut Bermain Menyerang Meski Lini Tengah Timnas Belanda dalam Masalah

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JawaPos.com - Xavi Hernández datang ke Timnas Belanda dengan sebuah misi yang cukup jelas: mengembalikan identitas permainan yang dominan, agresif, dan berbasis penguasaan bola.
Namun, menjelang pertandingan pertamanya, ia langsung menghadapi masalah. Dua pemain yang secara karakteristik tampak sangat cocok dengan filosofi Xavi, Frenkie de Jong dan Xavi Simons, harus absen. Situasi tersebut membuat lini tengah menjadi pekerjaan rumah pertama bagi mantan pelatih Barcelona itu.
Filosofi Xavi Bertemu Identitas Belanda
Melansir Sportsmole, Xavi memiliki hubungan yang cukup erat dengan filosofi sepak bola yang selama ini identik dengan Barcelona dan Belanda.
Ia tumbuh dalam sistem Barcelona yang sangat dipengaruhi pemikiran Johan Cruyff, kemudian bermain di bawah Pep Guardiola sebelum mengembangkan interpretasinya sendiri mengenai sepak bola posisional ketika menjadi pelatih.
KNVB juga menginginkan perubahan setelah kepergian Ronald Koeman. Timnas Belanda diharapkan bermain dengan lebih banyak inisiatif, kontrol, serta keberanian dalam menyerang.
Masalahnya, menerapkan filosofi tersebut di level tim nasional bukan pekerjaan mudah. Xavi hanya memiliki waktu latihan yang terbatas. Para pemain juga datang dari klub dengan sistem dan kebiasaan taktik yang berbeda.
Kini, ia bahkan harus memulai tanpa dua pemain yang berpotensi menjadi bagian penting dari sistemnya.
De Jong dan Simons Jadi Kehilangan Besar
Frenkie de Jong tampaknya merupakan salah satu pemain yang paling cocok dengan gagasan permainan Xavi.
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