Prediksi Skor Belanda vs Jerman: Simfoni Xavi Dimulai, Lawan ”Heavy Metal” Klopp

JawaPos.com – Xavi Hernandez menjalani laga perdananya sebagai tacticus Belanda dengan menghadapi Jerman dalam UEFA Nations League di Johan Cruijff Arena, Amsterdam, dini hari nanti. Duel klasik itu sekaligus menandai dimulainya simfoni ala Xavi bersama Oranje, julukan Belanda.

Simfoni tersebut mengandalkan dominasi ball possession, taktik menyerang, dan kerja sama tim yang harmonis. Pola permainan itu diharapkan membuat serangan Belanda di era Xavi lebih bergigi dibandingkan periode Ronald Koeman yang dinilai terlalu defensif dan pasif.

”Anda tidak bisa menjanjikan hasil. Tetapi, aku menjanjikan kami bermain dengan semangat dan identitas. Kami akan mencoba mengambil inisiatif serangan,” kata Xavi seperti dilansir dari T-Online.

Johan Cruijff Arena tak ubahnya panggung yang mempertemukan simfoni ala Xavi dengan ”heavy metal” dalam permainan Jerman besutan Jurgen Klopp. Mantan pelatih Liverpool FC dan Borussia Dortmund (BVB) itu dikenal sebagai pengusung gegenpressing.

Bek tengah Jerman Nico Schlotterbeck mengatakan Klopp menginginkan Die Mannschaft, sebutan Jerman, bermain dengan tekanan tinggi serta penuh energi dan kekuatan.

”Dia (Klopp) membangkitkan spirit kami. Dia sudah mempersiapkan kami dengan baik,” tutur bek tengah BVB tersebut seperti dilansir dari Kicker.

Ter Stegen Kembali Seiring pensiunnya kembali Manuel Neuer, Marc-Andre ter Stegen kembali menjadi kiper nomor satu Jerman. Ter Stegen memperkuat Die Mannschaft sejak perebutan tempat ketiga Nations League 2024–2025 melawan Prancis atau sudah lebih dari setahun lalu.

Yang spesial, Ter Stegen comeback ke timnas setelah musim ini bermain apik bersama klub Amsterdam, AFC Ajax. Laga dini hari nanti juga dimainkan di kandang Ajax.

”Aku tidak pernah ragu aku akan kembali karena itu yang sudah jadi mentalitasku dan bagaimana aku melihat diriku sebagai pribadi,” kata Ter Stegen kepada RTL.