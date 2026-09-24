Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Rizka Perdana Putra
Kamis, 24 September 2026 | 23.50 WIB

Prediksi Skor Belanda vs Jerman: Simfoni Xavi Dimulai, Lawan ”Heavy Metal” Klopp

Xavi Hernandez menjalani debut bersama Belanda melawan Jerman besutan Jurgen Klopp dalam UEFA Nations League di Johan Cruijff Arena. (Bein Sports) - Image

Xavi Hernandez menjalani debut bersama Belanda melawan Jerman besutan Jurgen Klopp dalam UEFA Nations League di Johan Cruijff Arena. (Bein Sports)

JawaPos.com – Xavi Hernandez menjalani laga perdananya sebagai tacticus Belanda dengan menghadapi Jerman dalam UEFA Nations League di Johan Cruijff Arena, Amsterdam, dini hari nanti. Duel klasik itu sekaligus menandai dimulainya simfoni ala Xavi bersama Oranje, julukan Belanda.

Simfoni tersebut mengandalkan dominasi ball possession, taktik menyerang, dan kerja sama tim yang harmonis. Pola permainan itu diharapkan membuat serangan Belanda di era Xavi lebih bergigi dibandingkan periode Ronald Koeman yang dinilai terlalu defensif dan pasif.

”Anda tidak bisa menjanjikan hasil. Tetapi, aku menjanjikan kami bermain dengan semangat dan identitas. Kami akan mencoba mengambil inisiatif serangan,” kata Xavi seperti dilansir dari T-Online.

Johan Cruijff Arena tak ubahnya panggung yang mempertemukan simfoni ala Xavi dengan ”heavy metal” dalam permainan Jerman besutan Jurgen Klopp. Mantan pelatih Liverpool FC dan Borussia Dortmund (BVB) itu dikenal sebagai pengusung gegenpressing.

Bek tengah Jerman Nico Schlotterbeck mengatakan Klopp menginginkan Die Mannschaft, sebutan Jerman, bermain dengan tekanan tinggi serta penuh energi dan kekuatan.

”Dia (Klopp) membangkitkan spirit kami. Dia sudah mempersiapkan kami dengan baik,” tutur bek tengah BVB tersebut seperti dilansir dari Kicker.

Ter Stegen Kembali

Seiring pensiunnya kembali Manuel Neuer, Marc-Andre ter Stegen kembali menjadi kiper nomor satu Jerman. Ter Stegen memperkuat Die Mannschaft sejak perebutan tempat ketiga Nations League 2024–2025 melawan Prancis atau sudah lebih dari setahun lalu.

Yang spesial, Ter Stegen comeback ke timnas setelah musim ini bermain apik bersama klub Amsterdam, AFC Ajax. Laga dini hari nanti juga dimainkan di kandang Ajax.

”Aku tidak pernah ragu aku akan kembali karena itu yang sudah jadi mentalitasku dan bagaimana aku melihat diriku sebagai pribadi,” kata Ter Stegen kepada RTL.

Tribut untuk Bartina

Sebelum laga dini hari nanti, Federasi Sepak Bola Belanda (KNVB) akan menggelar tribut untuk Bartina Koeman. Dia adalah istri mantan tacticus Belanda Ronald Koeman yang meninggal dunia pekan lalu.

Editor: Hendra
Ikuti kami di Google
Sumber: Jawa Pos Koran, RTL, Kicker, T-Online
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor Portugal vs Wales: Jajao Kembali ke Lisbon, Leao Jadi Perhatian - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Portugal vs Wales: Jajao Kembali ke Lisbon, Leao Jadi Perhatian

Kamis, 24 September 2026 | 23.41 WIB

Xavi Hernández Jadi Alasan Virgil van Dijk Batal Pensiun dari Timnas Belanda - Image
Sepak Bola Dunia

Xavi Hernández Jadi Alasan Virgil van Dijk Batal Pensiun dari Timnas Belanda

Kamis, 24 September 2026 | 20.51 WIB

Skuad Timnas Belanda untuk Nations League, Xavi Hernández Tak Panggil Memphis Depay - Image
Sepak Bola Dunia

Skuad Timnas Belanda untuk Nations League, Xavi Hernández Tak Panggil Memphis Depay

Kamis, 24 September 2026 | 20.35 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026 - Image
1

Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026

2

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

3

Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas

4

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

5

Kejam, Sopir Truk Dibakar Oleh Atasan dan Alami Luka Bakar Sampai 68 Persen

6

7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?

7

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

8

Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri

9

MK Diminta Batalkan Jabatan Wapres Gibran, Syarat Pendidikan Dipersoalkan

10

Mahfud MD Balas Sindiran Prabowo: Banyak juga Presiden yang Goblok

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore