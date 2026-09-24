Xavi Hernández Jadi Alasan Virgil van Dijk Batal Pensiun dari Timnas Belanda

Virgil van Dijk / ig @virgilvandijk
JawaPos.com - Virgil van Dijk sempat berada di persimpangan jalan terkait masa depannya bersama Timnas Belanda. Setelah Ronald Koeman meninggalkan kursi pelatih, kapten Liverpool itu mengaku harus mempertimbangkan kembali apakah akan terus memperkuat negaranya.
Kini, jawabannya sudah jelas. Van Dijk memilih melanjutkan karier internasional dan menyambut era baru Belanda di bawah arahan pelatih kepala anyar, Xavi Hernández.
Melansir ESPN, bek berusia 34 tahun itu mengakui bahwa keputusan tersebut bukan perkara sederhana. Namun, pembicaraan dengan Xavi membuatnya mendapatkan keyakinan yang dibutuhkan.
"Jelas ini adalah keputusan besar," kata Van Dijk.
"Saya harus merasakan kepercayaan diri dan kombinasi rasa hormat, kegembiraan, dan semua yang saya inginkan. Itu sudah terasa sejak detik pertama, jadi percakapannya tidak perlu terlalu lama. Tapi itu sangat bagus, jadi saya sangat menantikan untuk bertemu dalam empat pertandingan penting. Mari kita jadikan setidaknya dua tahun ke depan sebagai waktu yang luar biasa."
Van Dijk sejauh ini telah mengoleksi 96 penampilan untuk Belanda. Sebelumnya, ia mengatakan sedang mempertimbangkan masa depannya di level internasional setelah Koeman mengundurkan diri pada Juni.
Koeman meninggalkan jabatan tersebut setelah Belanda tersingkir dari Piala Dunia musim panas ini melalui kekalahan dari Maroko di babak 32 besar.
Namun, kehadiran Xavi mengubah situasi. Setelah berdiskusi dengan mantan pelatih Barcelona tersebut, Van Dijk akhirnya siap memimpin Belanda memasuki babak baru.
Van Dijk Bawa Modal Positif dari Liverpool
Van Dijk datang ke pemusatan latihan Belanda dengan modal positif bersama Liverpool. The Reds menutup jeda internasional dengan kemenangan tipis 1-0 atas Bournemouth di Liga Premier.
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