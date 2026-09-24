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M Shofyan Dwi Kurniawan
Kamis, 24 September 2026 | 20.35 WIB

Skuad Timnas Belanda untuk Nations League, Xavi Hernández Tak Panggil Memphis Depay

Skuad Timnas Belanda untuk Nations League, Xavi Hernández Tak Panggil Memphis Depay / ig @xavi - Image

Skuad Timnas Belanda untuk Nations League, Xavi Hernández Tak Panggil Memphis Depay / ig @xavi

JawaPos.com - Pelatih baru Timnas Belanda, Xavi Hernández, membuat keputusan menarik dalam pemanggilan pertamanya. Ia tidak memasukkan nama pencetak gol terbanyak sepanjang masa De Oranje, Memphis Depay, dalam skuad untuk menghadapi rangkaian pertandingan Nations League.

Sebagai gantinya, Xavi memberikan kesempatan kepada sejumlah pemain muda. Salah satunya adalah Ruben van Bommel, putra mantan gelandang Belanda Mark van Bommel, yang mendapat panggilan pertamanya ke tim senior.

Depay, yang kini berusia 32 tahun dan bermain untuk klub Brasil Corinthians, merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang masa Belanda dengan koleksi 55 gol dari 112 penampilan internasional.

Sementara itu, Ruben van Bommel berusia 22 tahun dan bermain sebagai winger kiri untuk PSV Eindhoven. Ia tampil cukup produktif musim ini setelah pulih dari cedera lutut jangka panjang, dengan torehan dua gol dan dua assist.

Menariknya, ayah Ruben, Mark van Bommel, saat ini merupakan pelatih kepala Timnas Belgia. Selain Van Bommel, Xavi juga memanggil gelandang Feyenoord, Gjivai Zechiël. Pemain berusia 22 tahun itu mencetak lima gol dalam enam pertandingan Eredivisie musim ini.

Xavi Ingin Mengamati Pemain Lebih Dekat

Xavi mengambil alih Timnas Belanda setelah Ronald Koeman meninggalkan jabatannya menyusul performa mengecewakan di Piala Dunia.

Melansir ESPN, pelatih berusia 46 tahun itu mengatakan bahwa skuad berisi 26 pemain memberikan fleksibilitas baginya untuk mengevaluasi para pemain dalam rangkaian pertandingan mendatang.

"Bagi saya sebagai pelatih kepala, sangat berharga untuk mengamati mereka dengan cermat dan mengenal mereka lebih baik dalam beberapa minggu mendatang, karena kami akan bekerja sama secara intensif untuk pertama kalinya," katanya dalam sebuah pernyataan.

Dalam presentasinya sebagai pelatih Belanda bulan lalu, Xavi juga telah menjelaskan pendekatan yang ingin diterapkannya bersama De Oranje.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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