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Risma Azzah Fatin
Jumat, 25 September 2026 | 04.31 WIB

Kontrak Raphinha dengan Barcelona Berpotensi Berubah Usai Mempertimbangkan Agen Baru

Raphinha (Bein Sports) - Image

Raphinha (Bein Sports)

JawaPos.com – Masa depan Raphinha di Barcelona berpotensi mengalami perubahan setelah pemain asal Brasil tersebut mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan agen Ali Barat dalam pembahasan kontrak barunya.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (24/9), Raphinha masih terikat kontrak bersama Barcelona hingga Juni 2028, tetapi klub sedang berupaya memperpanjang masa baktinya setelah perannya semakin penting dalam skema pelatih Hansi Flick.

Kehadiran perwakilan baru tersebut berpotensi membuat sejumlah aspek dalam negosiasi, termasuk persyaratan kontrak, kembali dibahas oleh kedua pihak.

Sebelumnya, pembicaraan antara Raphinha dan Barcelona disebut telah mencapai kesepakatan prinsip dengan hanya beberapa detail yang masih perlu diselesaikan.

Namun, keterlibatan Ali Barat sebagai calon penasihat dapat menghadirkan perubahan dalam proses negosiasi, meskipun belum berarti pembicaraan perpanjangan kontrak mengalami kegagalan.

Raphinha juga beberapa kali menyatakan kebahagiaannya di Barcelona dan keinginannya untuk bertahan setelah memperpanjang kontrak hingga 2028 pada Mei 2025.

Performa Raphinha pada awal musim turut memperkuat posisinya dalam pembahasan kontrak karena ia telah mencetak 14 gol dalam delapan pertandingan kompetitif.

Pemain Brasil tersebut bahkan mencatatkan 12 gol di LaLiga dan menjadi pemain Barcelona dengan jumlah gol terbanyak dalam delapan pertandingan pertama sebuah musim berdasarkan catatan klub.

Dengan performa tersebut, Barcelona berupaya mempertahankan Raphinha sebagai bagian penting dari proyek Flick, sementara keputusan mengenai agen baru dapat menjadi faktor yang memengaruhi kelanjutan negosiasi kontraknya.

Editor: Hanny Suwindari
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