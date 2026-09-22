Raphinha Segera Ikat Kontrak Baru dengan Barcelona hingga 2030

JawaPos.com – Raphinha hampir memperpanjang kontraknya bersama Barcelona hingga Juni 2030 setelah proses negosiasi antara kedua pihak disebut telah mendekati tahap akhir.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (22/9), Direktur olahraga Barcelona, Deco, mengonfirmasi bahwa pembicaraan kontrak tersebut secara praktis telah selesai dan hanya menyisakan sejumlah urusan administratif.

Perpanjangan tersebut akan menambah dua musim dari kontrak Raphinha saat ini yang berlaku hingga 2028.

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Raphinha semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu pemain penting Barcelona setelah mencetak hat-trick saat menghadapi Sevilla, hanya tiga hari setelah mencetak tiga gol melawan Racing Santander.

Pemain asal Brasil tersebut kini tidak hanya berperan sebagai pencetak gol, tetapi juga menjadi kapten dan salah satu pemimpin di ruang ganti.

Di bawah asuhan Hansi Flick, Raphinha juga mampu bermain di sejumlah posisi lini serang serta memikul tanggung jawab yang lebih besar dalam permainan Barcelona.

Keputusan untuk memperpanjang kontrak Raphinha menjadi bagian dari upaya Barcelona mempertahankan inti tim yang juga diisi Lamine Yamal dan Pedri.

Sejak bergabung dari Leeds United pada 2022, masa depan Raphinha sempat menjadi perbincangan, termasuk ketika muncul tawaran dari klub-klub Arab Saudi, tetapi ia memilih bertahan di Barcelona.