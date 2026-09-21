Raphinha Bikin Hat-trick Kedua, Disamakan dengan Ronaldo dan Romario di Barcelona

JawaPos.com – Raphinha mampu mengisi kekosongan bomber FC Barcelona setelah ditinggal Robert Lewandowski di akhir musim lalu. Wide attacker timnas Brasil itu berhasil menjalankan peran sebagai false 9 dengan mencapai gol dua digit ketika LALIGA musim ini baru berjalan tujuh laga.

Dua kali hat-trick telah ditorehkan Raphinha dalam dua jornada terakhir. Masing-masing saat Barca –sebutan FC Barcelona– mengalahkan Racing Santander 7-2 di Camp Nou, Rabu (16/9), dan dalam kemenangan 3-1 atas Sevilla FC di Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan, Minggu (20/9).

Ditambah dua gol ke gawang Feyenoord di matchday pertama fase league Liga Champions (10/9), Raphinha telah mengoleksi 14 gol dalam delapan pertandingan di semua ajang musim ini. Start tersubur seorang pemain sepanjang sejarah Barca. Pemain 29 tahun itu melampaui legenda klub, Cesar Rodriguez, yang mencetak 13 gol dalam delapan pertandingan pada musim 1948–1949.

Performa luar biasa tersebut membuat surat kabar asal Barcelona, Mundo Deportivo, menyebut Raphinha dengan ”Raphinha Nazario de Souza”. Hal itu merujuk pada nama belakang dua legenda Brasil yang pernah membela Barca, yakni Ronaldo Nazario (1996–1997) dan Romario de Souza (1993–1995).

Pindah Posisi Jadi Keputusan Terbaik Keputusan entrenador Barca Hansi Flick menggeser posisi Raphinha dari wide attacker ke false 9 terbayar dengan bagus. Hansi pun merasa puas dengan perkembangan Raphinha. Dia menyebut, performa kapten Barca itu telah melebihi ekspektasi semua pihak.

“Bagi klub, ini adalah keputusan terbaik. Kami bersama staf pelatih memutuskan untuk menempatkannya sebagai nomor sembilan. Saya kira sekarang dia senang dengan keputusan itu,” kata Hansi seperti dikutip dari Diario AS.

Gelandang serang Barca Fermin Lopez juga memberikan pujian dengan penampilan Raphinha sebagai false 9.

“Raphinha membuat kami sedikit terkejut karena sebelumnya dia tidak pernah bermain sebagai nomor sembilan. Dia sangat bagus dan bisa beradaptasi di posisi mana pun di lini depan. Kami memberinya bola dan dia akan memasukkannya ke gawang,” beber Fermin.

Ekstensi Kontrak hingga 2030 Performa apik Raphinha berbuah kesepakatan kontrak baru. Direktur Olahraga Barca Deco mengungkapkan bahwa klub telah sepakat memperpanjang kontrak sang kapten hingga 30 Juni 2030. Sebelumnya, kontrak mantan pemain Leeds United itu berlaku hingga 30 Juni 2028.