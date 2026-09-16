Rodri Akui Tak Mudah Tolak Real Madrid demi Barcelona

JawaPos.com - Rodri akhirnya buka suara mengenai keputusan besar yang dibuatnya pada musim panas ini. Gelandang Barcelona tersebut mengakui bahwa menolak Real Madrid bukan perkara mudah sebelum akhirnya memilih bergabung dengan rival El Clásico itu.

Rodri meninggalkan Manchester City setelah tujuh tahun berkarier di Inggris. Pemain berusia 30 tahun itu bergabung dengan Barcelona dalam transfer senilai €60 juta dan langsung menjadi bagian penting dari proyek Hansi Flick.

Melansir ESPN, di balik kepindahan tersebut, ada persaingan dengan Real Madrid yang juga menginginkan jasanya. Rodri mengaku harus mempertimbangkan banyak hal sebelum menentukan klub pilihannya.

"Saya ingin menikmati liburan musim panas yang lebih santai, tetapi kenyataannya tidak demikian," kata Rodri dalam sebuah wawancara dengan Mundo Deportivo.

"Saya harus menganalisis banyak hal dan membuat keputusan besar antara dua klub terbaik di dunia. Pada akhirnya, saya dipandu oleh aspek olahraga, oleh apa yang sedikit lebih menarik bagi saya dan memilih tempat di mana saya merasa bisa menang dan berkembang paling pesat sebagai pemain."

"Itu sama sekali tidak mudah. ​​Menolak Madrid bukanlah hal yang mudah, terlebih lagi ketika perilaku mereka terhadap saya sangat terpuji. Pada akhirnya, [direktur olahraga Barça] Deco dan Hansi berhasil meyakinkan saya."

Rodri Hubungi Mourinho Setelah Memilih Barcelona

Salah satu bagian menarik dari proses transfer tersebut adalah komunikasi Rodri dengan José Mourinho. Gelandang Spanyol itu memang sempat berbicara dengan pelatih Real Madrid tersebut sebelum membuat keputusan.

Rodri memilih untuk tidak mengungkapkan isi pembicaraan mereka secara detail. Namun, ia memastikan Mourinho menyampaikan keinginannya agar sang gelandang memilih Madrid.