Rodri Akui Tak Mudah Tolak Real Madrid demi Barcelona / ig @fcbarcelona
JawaPos.com - Rodri akhirnya buka suara mengenai keputusan besar yang dibuatnya pada musim panas ini. Gelandang Barcelona tersebut mengakui bahwa menolak Real Madrid bukan perkara mudah sebelum akhirnya memilih bergabung dengan rival El Clásico itu.
Rodri meninggalkan Manchester City setelah tujuh tahun berkarier di Inggris. Pemain berusia 30 tahun itu bergabung dengan Barcelona dalam transfer senilai €60 juta dan langsung menjadi bagian penting dari proyek Hansi Flick.
Melansir ESPN, di balik kepindahan tersebut, ada persaingan dengan Real Madrid yang juga menginginkan jasanya. Rodri mengaku harus mempertimbangkan banyak hal sebelum menentukan klub pilihannya.
"Saya ingin menikmati liburan musim panas yang lebih santai, tetapi kenyataannya tidak demikian," kata Rodri dalam sebuah wawancara dengan Mundo Deportivo.
"Saya harus menganalisis banyak hal dan membuat keputusan besar antara dua klub terbaik di dunia. Pada akhirnya, saya dipandu oleh aspek olahraga, oleh apa yang sedikit lebih menarik bagi saya dan memilih tempat di mana saya merasa bisa menang dan berkembang paling pesat sebagai pemain."
"Itu sama sekali tidak mudah. Menolak Madrid bukanlah hal yang mudah, terlebih lagi ketika perilaku mereka terhadap saya sangat terpuji. Pada akhirnya, [direktur olahraga Barça] Deco dan Hansi berhasil meyakinkan saya."
Rodri Hubungi Mourinho Setelah Memilih Barcelona
Salah satu bagian menarik dari proses transfer tersebut adalah komunikasi Rodri dengan José Mourinho. Gelandang Spanyol itu memang sempat berbicara dengan pelatih Real Madrid tersebut sebelum membuat keputusan.
Rodri memilih untuk tidak mengungkapkan isi pembicaraan mereka secara detail. Namun, ia memastikan Mourinho menyampaikan keinginannya agar sang gelandang memilih Madrid.
"Saya tidak ingin mengungkapkan percakapan pribadi, tetapi jelas dia menyatakan keinginannya agar saya pergi ke sana dan menjelaskan apa yang menurutnya akan saya berikan kepada tim."
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China
Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Bursa Skor Shamal vs Al Ittihad di Liga Champions Asia, Peluang Tim Tamu Kuasai Tanah Arab
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang
Prediksi Skor Villarreal vs Real Betis di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Sebut MBG Tak Bermasalah, Sudaryono: Yang Bikin Ramai Guru, Ortu, Wartawan, Hingga LSM
Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah
Prediksi Skor Torino vs Roma di Liga Italia: Giallorossi Siap Obrak-abrik Markas Il Toro
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022