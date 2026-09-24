Prediksi Susunan Pemain Belanda vs Jerman: Ter Stegen Kembali, Klopp Siapkan Era Baru

JawaPos.com - Timnas Jerman menghadapi Belanda pada laga pembuka UEFA Nations League 2026/2027. Pertandingan di Johan Cruijff ArenA, Jumat (25/9) pukul 01.45 WIB, akan menjadi panggung comeback Marc Ter Stegen sekaligus debut Jürgen Klopp sebagai pelatih Die Mannschaft.

Ter Stegen kembali masuk skuad Jerman setelah absen cukup lama karena persoalan cedera. Kiper yang kini memperkuat Ajax Amsterdam dengan status pinjaman dari Barcelona itu mengaku bertekad menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam beberapa pekan dan bulan mendatang.

“Saya ingin menunjukkan kemampuan maksimal saya dalam beberapa minggu dan bulan mendatang untuk mencapai performa terbaik,” kata Ter Stegen, dikutip dari VoetbalPrimeur, Kamis (24/9).

Kembalinya Ter Stegen juga tidak terlepas dari pensiunnya Manuel Neuer. Kiper 34 tahun tersebut diproyeksikan menjadi pilihan utama Jerman di bawah asuhan Klopp.

Ter Stegen tetap memberikan penghormatan kepada Neuer. Ia juga menilai kiper muda Jonas Urbig berada dalam situasi yang bagus untuk berkembang dengan menjadikan Neuer sebagai panutan.

“Dia adalah legenda sepak bola Jerman, saya sangat menghormatinya. Dia masih sangat muda dan kiper hebat. Tapi dia dan Manu telah berkembang menjadi duet yang hebat. Dia bisa menjadikan Manu sebagai panutan, yang sangat penting bagi Jonas. Dia berada dalam situasi yang bagus, belum merasakan tekanan maksimal, dan bisa berkembang dengan baik,” ujar Ter Stegen.

Di level klub, Ter Stegen mengaku menikmati kehidupannya bersama Ajax. Ia juga merasa performanya terus meningkat setelah kembali bermain secara reguler.

“Ini adalah momen hebat dalam hidup saya, saya menikmatinya seratus persen. Yang terpenting adalah keluarga saya sehat, maka Anda memiliki segalanya,” ujar Ter Stegen.

“Saya butuh pertandingan untuk beradaptasi. Apakah semuanya selalu sempurna? Mungkin tidak. Tapi saya berada di level yang sangat bagus sekarang dan saya juga tahu di mana saya ingin berada. Ada juga beberapa hal yang perlu saya tingkatkan. Anda bisa melihatnya di pertandingan. Itulah mengapa sangat menyenangkan bahwa saya telah menemukan rumah baru di sini,” lanjutnya.