Jelang Belanda vs Jerman: Klopp Larang Pemain Bawa Tukang Cukur ke Hotel Timnas

JawaPos.com – Biasanya, pesepak bola mengundang tukang cukur langganannya ke hotel tim sebelum menjalani laga penting. Hal itu dipastikan tidak akan terjadi di hotel timnas Jerman era kepelatihan Jurgen Klopp.

”Siapa pun yang ingin pamer gaya rambut baru saat membela timnas, lakukan sebelum datang ke pemusatan latihan,” kata Klopp seperti dilansir dari Express.

Larangan nyalon itu merupakan satu dari beberapa aturan ketat Kloppo, sebutan Klopp, lainnya untuk para pemain Die Mannschaft, sebutan timnas Jerman.