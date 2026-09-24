Jelang Belanda vs Jerman: Klopp Larang Pemain Bawa Tukang Cukur ke Hotel Timnas

Jelang Belanda vs Jerman, Jurgen Klopp menerapkan aturan ketat. Pemain dilarang membawa tukang cukur ke hotel timnas selama pemusatan latihan. (Bein Sports)
JawaPos.com – Biasanya, pesepak bola mengundang tukang cukur langganannya ke hotel tim sebelum menjalani laga penting. Hal itu dipastikan tidak akan terjadi di hotel timnas Jerman era kepelatihan Jurgen Klopp.
”Siapa pun yang ingin pamer gaya rambut baru saat membela timnas, lakukan sebelum datang ke pemusatan latihan,” kata Klopp seperti dilansir dari Express.
Larangan nyalon itu merupakan satu dari beberapa aturan ketat Kloppo, sebutan Klopp, lainnya untuk para pemain Die Mannschaft, sebutan timnas Jerman.
Sebut saja larangan pemain membawa keluarganya ke hotel selama pemusatan latihan, datang tepat waktu saat makan malam, serta dilarang menggunakan ponsel selama sesi gym atau aktivitas saat prapertandingan.
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