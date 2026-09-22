José Mourinho Kirim Pesan untuk Para Pemain Real Madrid Usai Kalah dari Atletico Madrid

JawaPos.com - Real Madrid akhirnya merasakan kekalahan besar pertama mereka pada musim 2026/27. Los Blancos tumbang 2-1 dari Atletico Madrid dalam derbi Madrid di Riyadh Air Metropolitano pada Minggu.

Kekalahan tersebut membuat sejumlah pertanyaan kembali muncul mengenai performa tim. Real Madrid juga merasa dirugikan oleh beberapa keputusan wasit dalam pertandingan tersebut, sementara José Mourinho secara terbuka mengkritik kepemimpinan pertandingan seusai laga.

Namun, suasana di ruang ganti Real Madrid disebut berbeda. Mourinho justru berusaha memastikan kekalahan tersebut tidak membuat para pemain kehilangan kepercayaan diri.

Mourinho Tetap Percaya pada Proses

Menurut jurnalis Ben Fernandes Santos melalui akun X miliknya, Mourinho telah menyampaikan pesan yang cukup jelas kepada para pemainnya setelah pertandingan.

Pelatih asal Portugal itu disebut masih memiliki kepercayaan penuh terhadap proses yang sedang dijalankan dan tidak berniat mengubah arah proyek hanya karena satu hasil buruk.

Mourinho percaya bahwa timnya masih berada dalam tahap awal pembangunan. Karena itu, ia tetap yakin dengan kualitas individu yang dimiliki skuadnya sekaligus perkembangan kolektif yang sedang berlangsung.

Pesan tersebut juga dimaksudkan untuk mencegah kekalahan dari Atletico menimbulkan keraguan di dalam ruang ganti.

Mourinho ingin para pemain tetap fokus pada pekerjaan mereka dan tidak membiarkan satu pertandingan mengubah keyakinan terhadap apa yang sedang mereka bangun bersama.