José Mourinho Kirim Pesan untuk Para Pemain Real Madrid Usai Kalah dari Atletico Madrid

ig @realmadrid
JawaPos.com - Real Madrid akhirnya merasakan kekalahan besar pertama mereka pada musim 2026/27. Los Blancos tumbang 2-1 dari Atletico Madrid dalam derbi Madrid di Riyadh Air Metropolitano pada Minggu.
Kekalahan tersebut membuat sejumlah pertanyaan kembali muncul mengenai performa tim. Real Madrid juga merasa dirugikan oleh beberapa keputusan wasit dalam pertandingan tersebut, sementara José Mourinho secara terbuka mengkritik kepemimpinan pertandingan seusai laga.
Namun, suasana di ruang ganti Real Madrid disebut berbeda. Mourinho justru berusaha memastikan kekalahan tersebut tidak membuat para pemain kehilangan kepercayaan diri.
Mourinho Tetap Percaya pada Proses
Menurut jurnalis Ben Fernandes Santos melalui akun X miliknya, Mourinho telah menyampaikan pesan yang cukup jelas kepada para pemainnya setelah pertandingan.
Pelatih asal Portugal itu disebut masih memiliki kepercayaan penuh terhadap proses yang sedang dijalankan dan tidak berniat mengubah arah proyek hanya karena satu hasil buruk.
Mourinho percaya bahwa timnya masih berada dalam tahap awal pembangunan. Karena itu, ia tetap yakin dengan kualitas individu yang dimiliki skuadnya sekaligus perkembangan kolektif yang sedang berlangsung.
Pesan tersebut juga dimaksudkan untuk mencegah kekalahan dari Atletico menimbulkan keraguan di dalam ruang ganti.
Mourinho ingin para pemain tetap fokus pada pekerjaan mereka dan tidak membiarkan satu pertandingan mengubah keyakinan terhadap apa yang sedang mereka bangun bersama.
Mourinho Puji Karakter Para Pemain
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi
Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi
Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu
Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang
Prediksi Skor Parma vs Genoa di Liga Italia: Duel Tim Papan Bawah Berakhir Imbang
Prediksi Skor FC Twente vs PSV Eindhoven: Pemuncak Klasemen Berpeluang Pesta Gol
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022