Florentino Pérez Samakan Perlakuan Vinícius dengan Cristiano Ronaldo sebagai Bintang Masa Depan

JawaPos.com – Presiden Real Madrid Florentino Pérez memberikan perlakuan istimewa kepada Vinícius Júnior dengan memperpanjang kontraknya hingga 2032 dan menempatkannya sebagai salah satu bintang utama klub.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Senin (10/8), Vinícius akan menerima sekitar EUR 22 juta atau sekitar Rp452,9 miliar per musim, nilai yang disebut mendekati gaji Cristiano Ronaldo pada kontrak terakhirnya bersama Real Madrid.

Selain mendapatkan gaji yang sebanding dengan Cristiano Ronaldo, Vinícius juga tetap mengenakan nomor punggung 7 yang pernah menjadi identitas ikonik penyerang asal Portugal tersebut.

Keputusan itu menunjukkan besarnya kepercayaan Pérez terhadap Vinícius sebagai salah satu pemain penting dalam proyek jangka panjang Real Madrid.

Sejak bergabung dari Flamengo, Vinícius berkembang menjadi salah satu pemain ofensif utama Real Madrid dan kerap tampil menentukan dalam pertandingan besar, khususnya di Liga Champions.

Perpanjangan kontrak hingga 2032 menegaskan keinginan klub untuk menjadikannya salah satu pilar utama tim sekaligus penerus figur besar yang pernah mengenakan nomor 7 di Santiago Bernabéu.

Meski demikian, Vinícius masih menghadapi tantangan besar untuk menyamai warisan Cristiano Ronaldo yang meninggalkan Real Madrid sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub dan peraih empat gelar Liga Champions.