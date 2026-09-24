Virgil van Dijk Bantah Jadi Biang Kerok Kekalahan Belanda di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Virgil van Dijk akhirnya buka suara mengenai tudingan yang mengaitkan dirinya dengan kegagalan Timnas Belanda di Piala Dunia 2026.

Kapten Liverpool tersebut membantah keras klaim bahwa dirinya ikut memengaruhi keputusan taktik mantan pelatih Belanda, Ronald Koeman, khususnya terkait perubahan formasi menjadi lima bek.

Melansir ESPN, dalam konferensi pers bersama media Belanda, Van Dijk bahkan menyebut tudingan tersebut sebagai "omong kosong belaka".

"Salah satu rekan Anda juga mengatakan, tentu saja, bahwa itu adalah ide saya untuk beralih bermain dengan formasi lima bek. Itu omong kosong belaka," kata Van Dijk kepada seorang reporter.

Belanda tersingkir dari Piala Dunia setelah kalah adu penalti melawan Maroko di babak 16 besar. Perubahan pendekatan taktik Koeman dalam pertandingan tersebut kemudian menjadi bahan perdebatan, termasuk tudingan bahwa Van Dijk memiliki pengaruh di balik keputusan tersebut.

Namun, sang kapten menegaskan bahwa keputusan itu bukan berasal darinya.

"Faktanya, kita memang gagal di Piala Dunia. Itulah fakta yang sulit diterima."

"Kami tidak bermain bagus di Piala Dunia. Ini bukan tentang saya. Kalian bermain bersama; kalian adalah sebuah tim. Tuduhan Anda bahwa saya menghancurkan sepak bola Belanda setelah Piala Dunia -- hal semacam itu sama sekali tidak berdasar."

Van Dijk juga menegaskan bahwa perubahan taktik tersebut merupakan keputusan staf pelatih, bukan sesuatu yang ia tentukan sebagai pemain.