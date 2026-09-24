Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
Kamis, 24 September 2026 | 20.39 WIB

Virgil van Dijk Bantah Jadi Biang Kerok Kekalahan Belanda di Piala Dunia 2026

Virgil van Dijk / ig @virgilvandijk - Image

Virgil van Dijk / ig @virgilvandijk

JawaPos.com - Virgil van Dijk akhirnya buka suara mengenai tudingan yang mengaitkan dirinya dengan kegagalan Timnas Belanda di Piala Dunia 2026.

Kapten Liverpool tersebut membantah keras klaim bahwa dirinya ikut memengaruhi keputusan taktik mantan pelatih Belanda, Ronald Koeman, khususnya terkait perubahan formasi menjadi lima bek.

Melansir ESPN, dalam konferensi pers bersama media Belanda, Van Dijk bahkan menyebut tudingan tersebut sebagai "omong kosong belaka".

"Salah satu rekan Anda juga mengatakan, tentu saja, bahwa itu adalah ide saya untuk beralih bermain dengan formasi lima bek. Itu omong kosong belaka," kata Van Dijk kepada seorang reporter.

Belanda tersingkir dari Piala Dunia setelah kalah adu penalti melawan Maroko di babak 16 besar. Perubahan pendekatan taktik Koeman dalam pertandingan tersebut kemudian menjadi bahan perdebatan, termasuk tudingan bahwa Van Dijk memiliki pengaruh di balik keputusan tersebut.

Namun, sang kapten menegaskan bahwa keputusan itu bukan berasal darinya.

"Faktanya, kita memang gagal di Piala Dunia. Itulah fakta yang sulit diterima."

"Kami tidak bermain bagus di Piala Dunia. Ini bukan tentang saya. Kalian bermain bersama; kalian adalah sebuah tim. Tuduhan Anda bahwa saya menghancurkan sepak bola Belanda setelah Piala Dunia -- hal semacam itu sama sekali tidak berdasar."

Van Dijk juga menegaskan bahwa perubahan taktik tersebut merupakan keputusan staf pelatih, bukan sesuatu yang ia tentukan sebagai pemain.

"Rencana ini disusun oleh staf. Omong kosong disebarkan agar saya terlihat lebih buruk. Itu terlalu sering terjadi."

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Xavi Hernández Jadi Alasan Virgil van Dijk Batal Pensiun dari Timnas Belanda - Image
Sepak Bola Dunia

Xavi Hernández Jadi Alasan Virgil van Dijk Batal Pensiun dari Timnas Belanda

Kamis, 24 September 2026 | 20.51 WIB

Xavi Yakinkan Van Dijk Bertahan di Oranje, Bintang Liverpool Siap Lanjutkan Tugas - Image
Sepak Bola Dunia

Xavi Yakinkan Van Dijk Bertahan di Oranje, Bintang Liverpool Siap Lanjutkan Tugas

Kamis, 24 September 2026 | 04.30 WIB

Liverpool Menang Tipis Lawan Bournemouth, Virgil van Dijk: Jangan Terlalu Percaya Diri - Image
Sepak Bola Dunia

Liverpool Menang Tipis Lawan Bournemouth, Virgil van Dijk: Jangan Terlalu Percaya Diri

Senin, 21 September 2026 | 19.20 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026 - Image
1

Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026

2

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

3

Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas

4

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

5

Kejam, Sopir Truk Dibakar Oleh Atasan dan Alami Luka Bakar Sampai 68 Persen

6

7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?

7

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

8

Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri

9

MK Diminta Batalkan Jabatan Wapres Gibran, Syarat Pendidikan Dipersoalkan

10

Mahfud MD Balas Sindiran Prabowo: Banyak juga Presiden yang Goblok

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore