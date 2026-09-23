Xavi Yakinkan Van Dijk Bertahan di Oranje, Bintang Liverpool Siap Lanjutkan Tugas

JawaPos.com – Xavi Hernandez akan memulai sejarahnya sebagai tacticus non-Belanda pertama dalam sejarah timnas Belanda. Meski orang asing, Xavi tetap didengarkan kata-katanya. Salah satunya saat Xavi mampu meyakinkan kapten sekaligus bek tengah Virgil van Dijk untuk tetap bertahan di Oranje –julukan timnas Belanda.

Van Dijk sempat berpikir gantung sepatu dari timnas setelah gagal membawa Oranje bersaing jauh di Piala Dunia 2026. Namun, kapten Liverpool FC itu membatalkan rencananya setelah berbicara dengan Xavi.

“Jelas ini keputusan yang besar. Aku butuh diyakinkan dengan keyakinan selain perasaan dihormati dan bahagia, serta segala hal yang aku cari. Semua tersedia sejak awal sehingga perbincangan kami tidak perlu berlangsung lama,” beber Van Dijk seperti dikutip dari ESPN.

“Perbincangan itu sangat positif. Aku benar-benar menantikan untuk bergabung dengan tim serta menjalani empat laga penting yang akan datang. Marilah kita jadikan dua tahun ke depan sebagai periode yang luar biasa,” sambung pemain berusia 35 tahun itu.

Tidak hanya peluang mencatatkan laga centurion (laga ke-100) bersama Oranje, Van Dijk dengan 96 caps tetap mengemban tugas sebagai kapten.