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Antonius Oskarianto Adur
Senin, 21 September 2026 | 19.20 WIB

Liverpool Menang Tipis Lawan Bournemouth, Virgil van Dijk: Jangan Terlalu Percaya Diri

Kapten Liverpool Virgil van Dijk saat lawan Bournemouth. (Liverpool) - Image

Kapten Liverpool Virgil van Dijk saat lawan Bournemouth. (Liverpool)

JawaPos.com - Liverpool berhasil meraih kemenangan setelah mengalahkan tuan rumah Bournemouth di pekan kelima Liga Inggris. Laga yang berakhir dengan skor tipis 1-0 tersebut dimainkan di Vitality Stadium, Minggu (20/9).

Virgil van Dijk: Jangan Terlalu Percaya Diri

Kemenangan melawan Bournemouth membuat Virgil van Dijk tidak ingin Liverpool merasa terlalu percaya diri. Sang kapten berharap timnya bisa terus konsisten tampil bagus.

“Semoga [tim ini bisa] sangat bagus, tetapi mari kita semua tetap tenang dan terus bekerja serta jangan terlalu percaya diri," kata Virgil Van Dijk kepada Sky Sports yang dikutip laman resmi Liverpool, Senin (21/9).

Meraih kemenangan di kandang Bournemouth sangatlah penting bagi Liverpool. Apalagi, kondisi lapangan yang kering juga menjadi salah satu kesulitan mereka di laga kali ini.

“Ini adalah kemenangan penting di lapangan yang sulit, mereka jelas membuat suasana sangat tidak nyaman bagi Anda. Lapangan cukup kering hari ini jadi Anda harus sedikit lebih langsung dan memenangkan pertarungan Anda," ujar kapten timnas Belanda tersebut.

“Kadang-kadang kami bisa bermain jauh lebih baik, tetapi kami berhasil meraih tiga poin dan tidak kebobolan. Semua orang sekarang sudah kembali ke negara masing-masing, lalu jaga diri baik-baik," tambah Van Dijk.

Satu gol dari Alexander Isak membuktikan ketajaman lini depan Liverpool. Van Dijk juga memuji kontribusi Florian Wirtz untuk gol yang dicetak pemain timnas Swedia tersebut.

"Jelas sangat penting bagi para pemain di lini depan untuk mencetak gol. Alex, tentu saja, tapi semua orang berkontribusi dalam hal itu. Saya pikir Flo [Wirtz] juga memiliki peran besar dalam gol tersebut, jadi itu juga bagus," kata bek 35 tahun tersebut.

“Kemenangan bagus di sini, tanpa kebobolan. Sekarang kita akan memasuki jeda internasional dan kemudian kita akan mempersiapkan diri untuk periode yang sangat, sangat intens," pungkas Van Dijk.

Editor: Edi Yulianto
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