Jordi Amat Antusias Bela Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026

JawaPos.com - Jordi Amat menjadi salah satu pemain yang dipanggil John Herman ke Timnas Indonesia untuk FIFA ASEAN Cup 2026. Ia mengungkapkan perasaan senangnya bisa kembali ke skuad Garuda setelah Piala AFF 2026.

Melalui sosial media, Jordi Amat selalu merasa antusias jika dipanggil ke Timnas Indonesia. Di FIFA ASEAN Cup, ia berusaha untuk menampilkan performa terbaiknya.

"Senang sekali bisa kembali bersama Tim Nasional. Selalu ada perasaan istimewa dan kebanggaan besar untuk mewakili negara ini. Siap memberikan segalanya, berkompetisi di level tertinggi, dan menikmati setiap momen kompetisi ini. Ayo, Indonesia!," tulis Jordi Amat di Instagram.

Pemain Persija Jakarta tersebut terakhir kali membela timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Saat itu, Jordi bermain dalam dua laga melawan Timor Leste dan Vietnam.

Performa di Persija Jakarta

Di tiga laga awal musim ini, Jordi Amat masih belum banyak dimainkan oleh Shin Tae-yong. Pemain 34 tahun itu baru bermain satu laga saat menghadapi Persib Bandung.

Pada laga tersebut, Jordi tidak menjadi pilihan utama. Ia masuk menggantikan Rizky Ridho pada menit ke-79 dan berperan sebagai gelandang bertahan.

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Meski baru bermain satu laga, Jordi menunjukkan keunggulannya dalam bertahan. Melansir I League, ia sudah melakukan tiga intersepsi dan satu sapuan.