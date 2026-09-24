Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup 2026: Singa Asia Diunggulkan

JawaPos.com - Myanmar akan menghadapi Timor Leste di Grup B Divisi 2 FIFA ASEAN Cup 2026. Singa Asia -julukan Myanmar- diunggulkan untuk meraih kemenangan dalam pertandingan tersebut.

Duel Myanmar vs Timor Leste akan berlangsung di Mong Kok Stadium, Hong Kong, Kamis (24/9) pukul 19.00 WIB. Pertandingan tersebut menjadi laga pembuka Grup B Divisi 2 FIFA ASEAN Cup 2026.

Kemenangan wajib didapat kedua kesebelasan jika ingin menjaga asa ke partai final. Pasalnya, hanya juara grup saja yang berhak mengamankan tempat di partai puncak FIFA ASEAN Cup 2026.

Myanmar datang ke ajang tersebut dengan catatan yang cukup menarik di Piala AFF 2026. Singa Asia tidak berhasil lolos ke fase gugur setelah finis peringkat ketiga Grup B dengan koleksi enam poin, kalah saing dari Thailand dan Malaysia.

Dalam ajang tersebut, Myanmar sukses mencuri dua kemenagan atas Filipina (4-1) dan Laos (7-2). Skuad Singa Asia menelan kekalahan 1-2 dari Malaysia dan Thailand dengan skor 0-2. Dua kekelahan tersebut yang membuat mereka gagal lolos ke fase gugur Piala AFF 2026.

Hasil tersebut menjadi bekal cukup bagi Myanmar untuk menghadapi Timor Leste. Torehan 12 gol di fase grup menandakan Singa Asia memiliki agresivitias dan lini serang yang tajam.

Di sisi lain, Timor Leste datang dengan modal yang sangat buruk. Tim berjuluk Matahari Terbit itu bahkan menelan kekalahan beruntun dalam delapan pertandingan terakhirnya.

Empat kekalahan diderita Timor Leste pada Grup A Piala AFF 2026. Mereka babak belur ditekuk Vietnam 0-7, Singapura 0-2, Timnas Indonesia 0-3, dan Kamboja 0-3. Rentetan hasil minor itu membuat skuad Matahari Terbit menjadi juru kunci.