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Andre Rizal Hanafi
Kamis, 24 September 2026 | 06.55 WIB

23 Pemain Timnas Indonesia Lengkap, Singapura Jadi Ujian Perdana di FIFA ASEAN Cup 2026

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman optimistis membawa skuad Garuda menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 di SUGBK. (Instagram @officialjohnherdman) - Image

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman optimistis membawa skuad Garuda menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 di SUGBK. (Instagram @officialjohnherdman)

JawaPos.com - John Herdman melakukan perubahan komposisi skuad Timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN Cup 2026. Dua nama dicoret dan digantikan pemain baru.

Timnas Indonesia melakukan perubahan komposisi skuad jelang tampil di FIFA ASEAN Cup 2026. Dony Tri Pamungkas dan Yakob Sayuri tidak lagi masuk dalam 23 pemain yang disiapkan John Herdman.

Keduanya digantikan Shayne Pattynama dan Rizky Eka Pratama. Perubahan tersebut dilakukan hanya beberapa hari sebelum Timnas Indonesia menjalani laga perdana Grup A melawan Singapura di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Dony Tri dipulangkan ke Persija Jakarta setelah menjalani penilaian kebugaran. Herdman menilai pemain tersebut lebih baik melanjutkan proses pemulihan bersama klub.

Sementara itu, Yakob Sayuri harus absen karena sakit dan menjalani perawatan. Kondisi tersebut membuat Herdman memanggil Rizky Eka Pratama untuk menggantikannya.

Dengan dua perubahan tersebut, jumlah skuad Timnas Indonesia tetap 23 pemain sesuai kuota FIFA ASEAN Cup 2026.

Penjaga gawang diisi Emil Audero, Maarten Paes, dan Nadeo Argawinata.

Untuk lini pertahanan, Herdman membawa Kevin Diks, Justin Hubner, Nathan Tjoe-A-On, Rizky Ridho, Dion Markx, Elkan Baggott, Dean James, serta Shayne Pattynama.

Sementara itu, sektor tengah dihuni Thom Haye, Ivar Jenner, Joey Pelupessy, Calvin Verdonk, Egy Maulana Vikri, Jordi Amat, dan Rayhan Hannan.

Lini depan diisi Luke Vickery, Ole Romeny, Ragnar Oratmangoen, Mitchell Baker, serta Rizky Eka Pratama.

Editor: Hendra
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