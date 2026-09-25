Asian Games 2026: Bulu Tangkis Sabet Emas Perdana, Simak Jadwal dan Potensi Medali Hari Ini!

JawaPos.com - Cabang olahraga atletik, angkat besi, dan sepak takraw menjadi bagian penting dari agenda kontingen Indonesia pada Asian Games Aichi-Nagoya 2026, Jumat, ketika sejumlah atlet Merah Putih kembali berjuang untuk menambah perolehan medali.

Dari atletik, Emilia Nova akan menjalani rangkaian nomor heptathlon putri di cluster Aichi. Dia dijadwalkan tampil pada nomor lompat jauh dan lempar lembing, kemudian melanjutkan persaingan pada nomor lompat galah dan lari 800 meter.

Heptathlon terdiri atas tujuh nomor dan posisi akhir atlet ditentukan berdasarkan akumulasi poin dari seluruh nomor. Karena itu, konsistensi menjadi kunci bagi Emilia dalam persaingan menuju podium.

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Indonesia juga menurunkan Zaenal Fanani dan Feri Yudoyono pada cabang olahraga balap sepeda nomor men's cross-country. Keduanya dijadwalkan tampil dalam perlombaan lintas alam pada rangkaian pertandingan atletik hari ini.

Sementara untuk cabang angkat besi, Natasya Beteyob akan bertanding pada nomor 61 kilogram putri di Nagoya City Trade and Industry Center yang dimulai pukul 17.00 waktu Jepang atau 15.00 WIB. Dia akan berupaya mencatatkan total angkatan terbaik untuk bersaing memperebutkan medali di kelas tersebut.

Sepak takraw juga menjadi salah satu cabang yang patut diperhatikan dalam perjuangan kontingen Indonesia. Sebagai cabang yang mempertandingkan nomor-nomor beregu maupun individu, hasil pertandingan sepak takraw akan menjadi bagian dari perjalanan Indonesia dalam perburuan medali Asian Games.

Selain tiga cabang tersebut, atlet Indonesia juga dijadwalkan bertanding pada renang, tenis meja, voli pantai, esports, dan berkuda.

Pada cabang renang, Nadia Aisha Nurazmi, Arya Adrean Putra Haryono, Farrel Armandio Tangkas, dan Made Aubrey Jaya mengikuti babak penyisihan nomor masing-masing. Tim estafet 4x100 meter gaya ganti putri juga dijadwalkan bertanding.