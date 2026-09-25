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Jumat, 25 September 2026 | 16.02 WIB

Ubed Telepon Orang Tua Sebelum jadi Penenti Medali Emas Asian Games 2026

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir pun memberikan apresiasi kepada para pemain yang berhasil mengantarkan Indonesia ke podium tertinggi. Tim bulu tangkis putra Indonesia meraih emas pertama Asian Games 2026 setelah mengalahkan Tiongkok 3-2. Penantian 28 tahun akhirnya berakhir. (Dok. PBSI) - Image

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir pun memberikan apresiasi kepada para pemain yang berhasil mengantarkan Indonesia ke podium tertinggi. Tim bulu tangkis putra Indonesia meraih emas pertama Asian Games 2026 setelah mengalahkan Tiongkok 3-2. Penantian 28 tahun akhirnya berakhir. (Dok. PBSI)

JawaPos.com - Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Mohammad Zaki Ubaidillah, menceritakan pengalamannya sesaat sebelum melakoni pertandingan partai terakhir babak final beregu putra Asian Games 2026, Kamis malam.

Atlet yang akrab disapa Ubed itu mengaku tegang karena pertandingannya merupakan penentu nasib keberhasilan Indonesia mendulang medali emas pertama dalam ajang tersebut.

"Perasaannya campur aduksenang juga. Dari awal sudah sempat tegang. Sebelum main, saya sudah telepon orang tua di bench itu. Minta doa dari mereka, karena saya merasa tegang," ungkap Ubed saat ditemui di Ichinomiya, Aichi, Jepang.

Ubed mengaku merasa tegang dan gugup jelang laga penentuan yang menutup pertandingan dengan tunggal putra China Weng Hongyang. Namun berkat kesabaran dan kemampuan menjaga mental pertandingan, Ubed menang dua gim langsung 23-21, 21-13.

Namun dia tidak melupakan dukungan dari rekan satu tim yang selalu memberikan semangat dari pinggir lapangan.

Ubed mengatakan, laga dengan durasi 51 menit itu bisa dijalani dengan semangat dan tanpa beban karena dukungan rekan-rekan dan pelatih.

"Karena ada support juga dari tim di belakang. Pokoknya, saya terus berusaha yang terbaik karena tidak mau mengecewakan tim dan semua yang sudah menonton," katanya.

Bulu tangkis menjadi cabang olahraga pertama yang menyumbang medali emas bagi Kontingen Indonesia dalam Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Medali emas itu disumbangkan tim beregu putra yang menang atas China dengan skor 3-2.

Dari hasil pertandingan itu, Indonesia mengoleksi 20 medali yang terdiri dari satu emas, empat perak dan 15 perunggu pada hari ke-5 Asian Games.

Satu hari sebelumnya yakni pada hari Rabu (23/9), tim bulu tangkis beregu putri turut menyumbang medali perunggu setelah dikalahkan China pada babak semifinal.

Editor: Banu Adikara
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