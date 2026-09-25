Profil Moh Zaki Ubaidillah: Atlet 19 Tahun Asal Madura yang Jadi Penentu Emas di Asian Games 2026

JawaPos.com - Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Moh Zaki Ubaidillah, menjadi sorotan setelah memastikan Kontingen Merah Putih meraih medali emas pertama di Asian Games 2026. Berikut profil pemain yang akrab disapa Ubed.

Tim bulu tangkis putra Indonesia berhasil menyumbang satu medali emas setelah menang dramatis atas Tiongkok dalam laga pamungkas di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Aichi, Jepang, Kamis (24/9).

Dalam laga tersebut, skuad Merah Putih menang dengan skor akhir 3-2.

Ubed menjadi pahlawan untuk tim beregu putra Indonesia dalam laga tersebut. Turun di partai kelima, pemain Pelatnas PBSI Cipayung itu berhasil menumbangkan wakil Tiongkok, Weng Hong Yang, dalam dua gim langsung dengan skor 23-21, 21-13.

Kemenangan atas Tiongkok sekaligus mengakhiri penantian Indonesia untuk meraih medali emas di Asian Games 2026. Sebelum keberhasilan Ubed dan kawan-kawan, kontingen Merah Putih baru mengoleksi empat medali perak dan 15 perunggu.

Bagi Ubed, kemenangan tersebut terasa sangat spesial karena dirinya tampil dalam situasi penuh tekanan. Terlebih, kemenangan itu menjadi penentu setelah Indonesia harus mengejar ketertinggalan 0-2 dari Tiongkok.

Baca Juga:Ubed Telepon Orang Tua Sebelum jadi Penenti Medali Emas Asian Games 2026

"Ya pastinya perasaannya campur aduk dan alhamdulillah senang juga bisa ngambil poin ini. Pastinya sangat bangga lah bisa menyumbang poin untuk tim, karena tadi sempat tertinggal ya, sempat 0-2," ujar Ubed usai pertandingan.

Rekam Jejak Moh Zaki Ubaidillah Ubed merupakan tunggal putra muda yang dimiliki Indonesia. Saat ini, atlet berusia 19 tahun tersebut sedang menghuni peringkat ke-28 dunia dalam daftar ranking BWF.