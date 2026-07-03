Bintang Baru Real Madrid Menggila! Marc Cucurella jadi Dalang 3 Gol Spanyol Saat Hancurkan Austria

JawaPos.com — Marc Cucurella langsung menunjukkan kualitasnya bersama Timnas Spanyol dengan berperan dalam tiga gol saat mengalahkan Austria 3-0 pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di SoFi Stadium, Inglewood, Jumat (3/7/2026) dini hari WIB.

Penampilan impresif bek kiri yang baru bergabung dengan Real Madrid itu menjadi salah satu faktor utama keberhasilan La Furia Roja melaju ke babak 16 besar.

Spanyol tampil dominan sepanjang pertandingan dan membuat Austria kesulitan mengembangkan permainan.

Mikel Oyarzabal mencetak dua gol, sedangkan satu gol lainnya disumbangkan Pedro Porro untuk memastikan langkah tim asuhan Luis de la Fuente ke fase berikutnya.

Bagaimana Marc Cucurella Menguasai Sisi Kiri Spanyol? Marc Cucurella menjadi motor serangan Spanyol dari sektor kiri sejak menit-menit awal pertandingan. Pergerakannya yang agresif terus merepotkan pertahanan Austria hingga menciptakan banyak peluang berbahaya.

Bek berusia 27 tahun itu sebenarnya sempat mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-29.

Namun, wasit asal Swedia Glenn Nyberg menganulir gol tersebut setelah menilai terjadi pelanggaran terhadap kiper Alexander Schlager dalam proses terciptanya gol.

Kegagalan itu tidak membuat Cucurella kehilangan kepercayaan diri. Ia justru tampil semakin aktif membantu serangan dan terus memberikan ancaman melalui kombinasi umpan pendek maupun tusukan dari sisi kiri.