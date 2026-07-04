Marko Arnautovic Resmi Pensiun dari Timnas Austria, Tetap Bangga Meski Tumbang dari Spanyol

JawaPos.com - Marko Arnautovic telah resmi pensiun dari tim nasional Austria setelah kalah dari Spanyol di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Laga yang berakhir dengan skor telak 0-3 tersebut dimainkan di SoFi Stadium, Jumat (3/7).

Setelah menjalani laga terakhirnya, Marko Arnautovic mengatakan bahwa dia bangga bisa bermain di Piala Dunia pertamanya bersama timnas Austria. Namun, dia merasa sedih sudah tidak bisa membela negaranya.

"Ini adalah bencana. Saya sudah cukup menangis. Itu adalah dan merupakan puncak karier saya untuk bisa bermain di sini di Piala Dunia bersama negara saya. Sangat menyakitkan bahwa saya tidak akan melihat keluarga kedua saya di lapangan lagi," kata Marko Arnautovic kepada Servus TV yang dikutip dari Sky Sport Austria, Jumat (3/7).

Pada laga melawan Spanyol, Arnautovic dimainkan di menit ke-60 saat skor masih 0-1. Meski pada akhirnya kalah, pemain 37 tahun tersebut merasa bangga dengan perjuangan timnas Austria di Piala Dunia 2026.

"Kami mencoba segalanya, tetapi Spanyol adalah tim yang luar biasa. Sayangnya, itu tidak cukup hari ini. Meskipun demikian, kami dapat bangga dengan apa yang telah kami raih di Piala Dunia ini," ujar Arnautovic.

Di sisi lain, pelatih timnas Austria, Ralf Ragnick memuji perjalanan karir Arnautovic bersama negaranya. Sebenarnya, dia ingin bekerja sama lebih lama dengan pemain yang kini bermain di Red Star tersebut.

"Tanpa Marko dan tanpa gol-gol Marko, kami mungkin tidak akan lolos ke EURO di Jerman, dan kami mungkin bahkan tidak akan berada di sini. Setelah kepindahannya terakhir ke Belgrade, dia tidak selalu bermain secara reguler, jadi tentu saja saya ingin dia bersama saya untuk jangka waktu yang lebih lama dan lebih sering, bahkan bermain penuh 90 menit – tetapi sayangnya itu tidak mungkin," pungkas Ragnick.

Arnautovic menjalani debut bersama timnas Austria pada 2008 saat melawan Kepulauan Faroe. Di laga tersebut, dia bermain selama sembilan menit sebagai pemain pengganti.