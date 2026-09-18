Tak Mau Larut Hasil Misano, Veda Ega Bertekad Bangkit di Moto3 Austria 2026

JawaPos.com - Pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama, tak mau larut dalam hasil kurang memuaskan pada Moto3 San Marino 2026. Ia mengalihkan fokus untuk bangkit di seri Austria pada akhir pekan ini.

Veda hanya mampu finis posisi ke-18 pada balapan Moto3 San Marino 2026. Hasil tersebut didapat setelah pembalap asal Indonesia itu memulai balapan dari urutan ke-15.

Catatan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Veda dan Honda Team Asia sebelum menghadapi seri ke-15 Moto3 2026. Moto3 Austria 2026 dijadwalkan berlangsung di Red Bull Ring pada 18-20 September.

"Saya sangat menantikan kesempatan lain di Austria. Saya tahu harus memperbaiki diri dan memahami bagian mana yang bisa ditingkatkan karena hasil di Misano bukan yang kami inginkan," kata Veda, dikutip dari keterangan resmi, Honda Team Asia, Jumat (18/9/2026).

Pembalap berusia 17 tahun itu juga memiliki modal positif karena menyukai karakter Red Bull Ring. Menurut Veda, karakter lintasan yang memiliki trek lurus panjang membuka peluang lebih besar untuk melakukan manuver menyalip.

"Saya menyukai Red Bull Ring dan saya pikir lintasan ini memberi kami peluang bagus untuk bertarung karena trek lurus yang panjang dan peluang menyalip," ujarnya.

Veda pun bertekad memulai seri Moto3 Austria 2026 dengan manis. Ia akan berkolaborasi dengan tim untuk menentukan arah pengembangan motor sekaligus membangun performa secara bertahap.

"Kami harus memulai dari FP1 dengan arah yang jelas, bekerja sama dengan tim, dan mencoba membangun akhir pekan yang lebih kuat dari sesi ke sesi," tutur Veda.