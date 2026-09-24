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Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 24 September 2026 | 14.09 WIB

Prediksi Skor Serbia vs Yunani di Liga Nations UEFA: Piratiko Menang Tipis di Rajko Mitic

Serbia menghadapi Yunani pada laga pembuka Liga Nations UEFA 2026/2027 di Stadion Rajko Mitic, Belgrade. (Timnas Yunani) - Image

Serbia menghadapi Yunani pada laga pembuka Liga Nations UEFA 2026/2027 di Stadion Rajko Mitic, Belgrade. (Timnas Yunani)

JawaPos.com — Serbia menjamu Yunani pada laga pembuka UEFA Nations League 2026/2027 di Stadion Rajko Mitic, Belgrade, Jumat (25/9/2026) pukul 01.45 WIB, dengan kedua tim sama-sama gagal ke Piala Dunia 2026.

Yunani diprediksi memanfaatkan kondisi Serbia yang kehilangan sejumlah penyerang utama untuk mencuri kemenangan tipis 2-1 di laga League A Grup 2.

Serbia Berusaha Bangkit setelah Gagal ke Piala Dunia

Serbia datang ke pertandingan ini dengan modal yang belum meyakinkan setelah hanya meraih satu kemenangan dari empat pertandingan persahabatan sepanjang 2026.

Tim berjuluk The Eagles itu mengalahkan Arab Saudi, tetapi kemudian dihajar Spanyol, Cape Verde, dan Meksiko dengan agregat 1-11.

Kondisi tersebut membuat pelatih Veljko Paunovic berada dalam tekanan setelah Serbia kalah 0-3 dari Cape Verde pada Mei lalu.

Paunovic bahkan mengaku sempat menawarkan pengunduran diri, tetapi kini kembali percaya diri untuk membawa Serbia menjalani kampanye Nations League dengan hasil positif.

Serbia juga harus menerima kenyataan gagal tampil di Piala Dunia 2026 setelah finis di posisi ketiga grup kualifikasi.

Mereka mengoleksi hasil tersebut hanya terpaut satu poin dari Albania yang berhak mendapatkan tiket playoff, sehingga Nations League menjadi kesempatan bagi Serbia untuk membangun kembali kepercayaan diri.

Di edisi Nations League 2024/2025, Serbia finis ketiga di grup League A dan kemudian mengalahkan Austria dengan agregat 3-1 dalam playoff promosi/degradasi.

Namun, Serbia belum pernah memenangkan laga pembuka Nations League sejak edisi perdana pada 2018.

Editor: Banu Adikara
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