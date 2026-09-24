Prediksi Skor Portugal vs Wales di Liga Nations UEFA: Cristiano Ronaldo Cs Menang Telak

JawaPos.com — Portugal akan menghadapi Wales pada laga pembuka Grup 4 League A UEFA Nations League 2026/2027 di Portugal, Jumat (25/9/2026) pukul 01.45 WIB, dengan Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan diprediksi mampu menang telak.

Portugal datang sebagai juara bertahan sekaligus tim tersukses di Nations League, sedangkan Wales memasuki laga ini dengan sejumlah pemain absen karena cedera.

Portugal memasuki Nations League 2026/2027 dengan status juara bertahan setelah mengangkat trofi pada edisi 2024/2025.

Selecao das Quinas juga menjadi tim pertama yang menjuarai kompetisi tersebut pada 2018/2019 dan kini sudah mengoleksi dua gelar dari lima edisi yang telah dimainkan.

Portugal Bawa Modal Juara dan Ronaldo Laga melawan Wales menjadi awal era baru Portugal di bawah Jorge Jesus yang ditunjuk sebagai pelatih kepala pada 10 Juli 2026.

Jesus mengambil alih posisi Roberto Martinez setelah Portugal tersingkir pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 lewat kekalahan 0-1 dari Spanyol, yang kemudian menjadi juara.

Kekalahan tersebut menjadi hasil negatif pertama Portugal sejak November 2025.

Dalam enam pertandingan terakhir di semua kompetisi, Portugal mencatatkan lima hasil positif dan satu kekalahan dengan rangkaian menang tiga kali, dua kali imbang, dan sekali kalah, sehingga mereka tetap memiliki modal permainan yang cukup kuat menjelang duel di kandang sendiri.

Cristiano Ronaldo tetap menjadi pusat perhatian setelah namanya masuk dalam skuad pertama yang dipilih Jesus.