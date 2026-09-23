Jadwal UEFA Nations League: Belanda vs Jerman, Spanyol vs Inggris

JawaPos.com - Laga pertama UEFA Nations League 2026/2027 dijadwalkan berlangsung sejak tengah hingga akhir pekan ini. Termasuk laga besar Belanda vs Jerman hingga Spanyol vs Inggris.

Belanda akan menjamu Jerman dalam Grup 2 Liga A di Stadion Johan Cruyff Arena, Amsterdam, Jumat (25/9) pukul 01.45 WIB, demikian catatan UEFA dilansir dari Antara.

Baik Belanda maupun Jerman tengah berada di bawah kendali pelatih anyar setelah pada Piala Dunia 2026 sama-sama terhenti di babak 32 besar.

Belanda ditangani mantan pemain legendaris Spanyol Xavi Hernandez, sedangkan Jerman dibesut mantan pelatih Liverpool Jurgen Klopp.

Kehadiran dua pelatih baru ini bisa membawa energi baru ke dalam kedua tim dan pertemuan keduanya bakal menyajikan pertandingan yang menarik.

Selanjutnya ada pertandingan yang mempertemukan empat peringkat teratas Piala Dunia 2026, antara Inggris dan Spanyol.

Inggris akan menjamu Spanyol dalam Grup 3 Liga A di Stadion Wembley, London, Minggu (27/9) pukul 01.45 WIB.

Keduanya membawa modal positif dari Piala Dunia 2026.