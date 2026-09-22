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Antara
Selasa, 22 September 2026 | 15.30 WIB

Palmer, Rashford, Rice Absen Bela Inggris di UEFA Nations League

Marcus Rashford absen memperkuat Inggris pada UEFA Nations League. (Istimewa) - Image

Marcus Rashford absen memperkuat Inggris pada UEFA Nations League. (Istimewa)

JawaPos.com - Cole Palmer, Marcus Rashford, dan Declan Rice dipastikan tidak memperkuat timnas Inggris di UEFA Nations League pada jeda internasional kali ini.

Berdasarkan laporan The Athletic pada Senin (21/9), ketiganya mundur dari skuad Thomas Tuchel karena alasan kebugaran, sementara Inggris memanggil Morgan Gibbs-White dan James Garner sebagai pengganti.

Palmer harus absen karena dinilai kelelahan sehingga harus isirahat. Penyerang Chelsea itu tampil penuh saat timnya kalah 0-3 dari Brentford di Gtech Community Stadium, Sabtu (19/9).

Palmer sebelumnya kembali dipanggil ke timnas setelah tidak masuk skuad Inggris untuk Piala Dunia 2026. Pemain berusia 24 tahun itu telah mencatatkan tujuh penampilan di semua kompetisi musim ini dengan torehan empat gol dan dua assist.

Sementara itu, Rice juga mundur karena alasan yang sama. Gelandang Arsenal tersebut menjadi pemain dengan menit bermain terbanyak di klubnya musim lalu dengan 4.454 menit dan tampil penting dalam perjalanan Inggris hingga babak perebutan medali perunggu Piala Dunia 2026.

Rice juga telah menjadi starter dalam tujuh dari delapan pertandingan Arsenal musim ini. Ia baru saja bermain penuh saat Arsenal kalah 0-3 dari Brighton & Hove Albion.

Marcus Rashford juga tidak dapat bergabung dengan skuad Inggris karena masalah pada pinggulnya.

Manchester United telah menangani cedera tersebut sejak Piala Dunia. Rashford bahkan ditarik keluar pada menit ke-77 saat MU bermain imbang 1-1 melawan Fulham, Minggu (20/9).

Editor: Dinarsa Kurniawan
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