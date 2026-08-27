Jürgen Klopp Hadapi Tantangan Besar Mengembalikan Jerman sebagai Kekuatan Utama Sepak Bola Dunia

JawaPos.com – Jürgen Klopp menghadapi tantangan besar setelah resmi mengambil alih Tim Nasional Jerman dengan misi mengembalikan Die Mannschaft sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (27/8), Mantan pelatih Borussia Dortmund dan Liverpool itu menggantikan Julian Nagelsmann pada Agustus dengan kontrak 4 tahun yang mencakup persiapan menuju EURO 2028 dan Piala Dunia 2030.

Klopp datang ketika Jerman berada dalam periode sulit setelah kembali tersingkir lebih awal pada Piala Dunia 2026 dan gagal memenuhi ekspektasi sebagai salah satu negara sepak bola terbesar.

Tugas utama Klopp adalah membangun identitas permainan yang jelas dengan mengandalkan organisasi, intensitas, serta tekanan balik yang menjadi ciri khasnya selama menangani Dortmund dan Liverpool.

Klopp harus memaksimalkan pemain seperti Joshua Kimmich, Jamal Musiala, dan Florian Wirtz sekaligus menemukan solusi untuk sejumlah posisi yang masih membutuhkan pembenahan.

Selain persoalan taktik, Klopp juga dituntut mengembalikan kepercayaan diri dan menciptakan hubungan emosional antara tim nasional dengan para pendukungnya.

Klopp tidak memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan proyek barunya karena debutnya akan berlangsung menghadapi Belanda dalam UEFA Nations League pada 24 September.

Setelah itu, Jerman dijadwalkan menghadapi Yunani, Serbia, dan kembali Yunani dalam rangkaian pertandingan yang menjadi ujian awal bagi pendekatan Klopp.