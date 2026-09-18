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Jumat, 18 September 2026 | 18.45 WIB

Jurgen Klopp Panggil 44 Pemain, Timnas Jerman Dibagi Jadi Dua Tim

Pelatih Timnas Jerman Jurgen Klopp. (Bein Sports) - Image

Pelatih Timnas Jerman Jurgen Klopp. (Bein Sports)

JawaPos.com - Pelatih Timnas Jerman Jurgen Klopp memanggil 44 pemain untuk rangkaian pertandingan UEFA Nations League.

Pemain-pemain tersebut akan dibagi menjadi dua tim berbeda untuk menjalani empat pertandingan selama jeda internasional.

Klopp mendapat tugas sebagai pelatih baru Jerman setelah Federasi Sepak Bola Jerman (DFB) memutuskan berpisah dengan Julian Nagelsmann selepas Piala Dunia 2026.

Mantan pelatih Liverpool itu akan menjalani debutnya bersama Die Mannschaft pada akhir September.

Jerman dijadwalkan menghadapi Belanda (25/9), Yunani (28/9), dan Serbia (2/10), dalam rangkaian UEFA Nations League.

Untuk menghadapi empat pertandingan tersebut, Klopp memilih memanggil 44 pemain sekaligus.

Menurut pengumuman resmi DFB, Klopp akan membagi para pemain tersebut ke dalam dua kelompok.

Sebanyak 24 pemain akan digunakan untuk dua pertandingan pertama melawan Belanda dan Yunani.

Sementara itu, 20 pemain lainnya akan disiapkan untuk dua pertandingan berikutnya menghadapi Serbia dan Yunani.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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