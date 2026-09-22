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Risma Azzah Fatin
Rabu, 23 September 2026 | 04.51 WIB

Luis de la Fuente Menjadi Pelatih dengan Masa Jabatan Terlama Kedua di Tim Nasional Spanyol

Luis de la Fuente (Bein Sports) - Image

Luis de la Fuente (Bein Sports)

JawaPos.com – Luis de la Fuente berpeluang menjadi pelatih dengan masa jabatan terlama kedua dalam sejarah tim nasional Spanyol setelah memperpanjang kontraknya hingga 2032.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (22/9), De la Fuente mulai menangani Spanyol pada 12 Desember 2022 dan akan mencatat masa jabatan sekitar 10 tahun jika menyelesaikan kontraknya tersebut.

De la Fuente hanya akan berada di bawah Ladislao Kubala yang menangani tim nasional Spanyol selama 10 tahun, delapan bulan, dan tiga hari.

De la Fuente saat ini telah memimpin Spanyol dalam 68 pertandingan dengan catatan 31 kemenangan dan 21 hasil imbang.

Posisi berikutnya dalam daftar pelatih dengan masa jabatan terpanjang ditempati Vicente del Bosque yang menangani Spanyol selama tujuh tahun, 10 bulan, dan 14 hari.

Setelah itu, Javier Clemente berada di urutan berikutnya dengan masa kepemimpinan sekitar enam tahun berdasarkan catatan Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol.

Selain mengejar rekor masa jabatan, De la Fuente telah mencatat prestasi dengan meraih tiga gelar bersama tim nasional Spanyol. Ia membawa Spanyol menjuarai Liga Bangsa-Bangsa 2023, Kejuaraan Eropa 2024, serta Piala Dunia 2026.

Torehan tersebut membuat De la Fuente menjadi satu-satunya pelatih Spanyol yang telah mengoleksi tiga gelar bersama tim nasional.

Editor: Hanny Suwindari
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