Kylian Mbappé Tak Jadikan Wasit Alasan Setelah Real Madrid Kalah 2-1 dari Atlético Madrid di Derbi

JawaPos.com – Kylian Mbappé menolak memperburuk kontroversi keputusan wasit setelah Real Madrid kalah 2-1 dari Atlético Madrid dalam pertandingan derbi.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (22/9), Penyerang asal Prancis itu mengakui terdapat beberapa keputusan wasit yang menurutnya keliru, tetapi memilih tidak menjadikannya alasan atas kekalahan Real Madrid.

Mbappé mengatakan wasit juga manusia yang dapat melakukan kesalahan dan ia memilih menyimpan pendapatnya mengenai keputusan tersebut untuk dirinya sendiri.

Mbappé mengakui kekalahan dalam derbi menjadi sebuah kemunduran bagi Real Madrid setelah timnya gagal mempertahankan hasil positif.

Meski kecewa, Mbappe menilai rekan-rekan setimnya telah memberikan seluruh kemampuan dan meminta skuad segera kembali fokus menghadapi pertandingan berikutnya.

Menurut Mbappé, masih banyak pertandingan yang tersisa sehingga Real Madrid harus memperbaiki kesalahan dan meningkatkan penampilan.

Mbappé juga meminta Real Madrid bekerja lebih keras dan melakukan lebih banyak hal untuk merespons kekalahan tersebut.

Mbappe menilai tim perlu berkonsentrasi pada hal-hal yang dapat dikendalikan daripada memperpanjang perdebatan mengenai keputusan wasit.