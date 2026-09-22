Cuplikan Video Terbaru Ungkap Dugaan Handball Atletico, Real Madrid Seharusnya Dapat Penalti?

JawaPos.com - Kekalahan Real Madrid dari Atletico Madrid dalam derbi akhir pekan lalu belum lepas dari kontroversi. Setelah sejumlah keputusan wasit menjadi sorotan, muncul rekaman terbaru yang kembali memicu perdebatan mengenai insiden handball Marc Pubill.

Insiden tersebut sebenarnya tidak terlalu mendapat perhatian ketika pertandingan berlangsung. Namun, sebuah tayangan ulang dari sudut samping yang beredar di media sosial pada Senin kembali menghidupkan pertanyaan: apakah Real Madrid seharusnya mendapatkan penalti?

Handball Pubill Jadi Sorotan

Menurut laporan yang dikutip dari MARCA, insiden terjadi pada babak kedua ketika Kylian Mbappe mencoba melepaskan tembakan dari sisi kiri serangan Real Madrid.

Bola kemudian mengarah ke Pubill yang awalnya menempatkan kedua tangannya di belakang tubuh. Ketika bola mendekat, bek Atletico Madrid tersebut terlihat menggerakkan tangannya ke depan sebelum bola mengenai bagian tubuhnya di dalam kotak penalti.

Wasit Ortiz Arias tidak memberikan penalti. Insiden tersebut juga tidak menjadi bagian utama dari tayangan langsung karena siaran televisi tidak menampilkan tayangan ulang secara jelas.

Situasinya berubah setelah rekaman dari sudut samping beredar di media sosial. Tayangan tersebut membuat sejumlah pendukung Real Madrid mempertanyakan apakah posisi dan pergerakan tangan Pubill seharusnya menjadi dasar untuk melakukan peninjauan VAR.

Para pemain Real Madrid sendiri disebut sempat melakukan protes atas dugaan handball tersebut, tetapi pertandingan tetap berlanjut tanpa adanya penalti.

Bukan Kontroversi Pertama di Derbi Madrid