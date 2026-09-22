Komentar Para Pemain Atletico Madrid soal Kontroversi Wasit di Derby Madrid

JawaPos.com - Kemenangan 2-1 Atletico Madrid atas Real Madrid di Metropolitano memang menghasilkan tiga poin penting. Namun, setelah pertandingan berakhir, pembicaraan justru lebih banyak tertuju pada keputusan wasit.

Beberapa insiden kontroversial menjadi sorotan, termasuk pelanggaran Cristian Romero terhadap Jude Bellingham, tekel Kang-In Lee kepada Federico Valverde, hingga kartu merah Dean Huijsen yang diberikan setelah Atletico mendapatkan penalti.

Para pemain Atletico pun tidak luput dari pertanyaan mengenai kontroversi tersebut. Giuliano Simeone, Alex Baena, dan Jan Oblak akhirnya memberikan pandangan masing-masing setelah pertandingan.

Giuliano Simeone Membela Wasit

Giuliano menjadi salah satu pemain paling penting dalam kemenangan Atletico. Ia memenangkan penalti yang berujung pada kartu merah Huijsen dan kemudian memberikan assist untuk gol kemenangan Jonathan David.

Melansir Diario AS, usai pertandingan, Giuliano ditanya mengenai sorotan terhadap kinerja wasit. Pemain asal Argentina itu memilih memberikan jawaban yang cukup tenang.

“Saya sangat menghormati para wasit; terkadang mereka melakukan kesalahan. Saya sangat menghormati mereka karena, yang terpenting, mereka adalah manusia.”

Ketika ditanya apakah kontroversi tersebut berpotensi menutupi kemenangan Atletico, Giuliano menegaskan bahwa timnya lebih memilih berkonsentrasi pada apa yang bisa mereka lakukan di atas lapangan.

“Sejujurnya, kami selalu fokus pada diri kami sendiri; itulah jenis berita yang akan Anda laporkan. Kami fokus pada diri kami sendiri, pada upaya untuk meningkatkan diri.”