Manchester City Tundukkan Atlético Madrid 3-1 di Seoul dalam Laga Pramusim

Omar Marmoush dalam pertandingan Manchester City vs Atlético Madrid laga pramusim (Sky Sports)
JawaPos.com – Manchester City tampil mengesankan dengan mengalahkan Atlético Madrid 3-1 dalam pertandingan persahabatan di Seoul, Korea Selatan.
Dilansir dari laman Sky Sports pada Senin (10/8), Atlético Madrid sempat unggul melalui Jorge Dominguez yang mencetak gol dari jarak dekat pada babak pertama.
Namun, City mampu membalikkan keadaan setelah Antoine Semenyo memberikan dua assist kepada Omar Marmoush sebelum Rayan Ait-Nouri memastikan kemenangan melalui gol pada menit-menit akhir.
Baca Juga:Ingin Membuat Hidup Menjadi Jauh Lebih Bahagia? Lakukan 7 Perubahan Kebiasaan Ini Menurut Psikologi
Semenyo menjadi salah satu pemain paling menonjol dalam kemenangan tersebut dengan pergerakannya yang merepotkan pertahanan Atlético Madrid.
Pemain sayap itu dua kali menemukan Marmoush di dalam kotak penalti untuk menghasilkan gol penyama kedudukan dan gol kedua City dalam waktu singkat pada babak kedua.
Salah satu assist Semenyo tercipta melalui aksi individu impresif setelah ia mencegah bola keluar lapangan sebelum melewati pemain lawan dan memberikan umpan kepada Marmoush.
City sebenarnya menciptakan sejumlah peluang pada babak pertama meskipun tertinggal dari gol Dominguez yang baru berusia 16 tahun.
Tijjani Reijnders juga tampil impresif dengan membangun kombinasi bersama Mateo Kovacic di lini tengah, sedangkan perubahan besar Atlético pada pertengahan babak kedua turut mengubah jalannya pertandingan.
Manchester City akhirnya memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu melalui Rayan Ait-Nouri yang menyelesaikan umpan Divin Mubama setelah sebelumnya gagal memanfaatkan peluang satu lawan satu.
Kemenangan tersebut melanjutkan hasil positif City selama tur Asia setelah sebelumnya bermain imbang melawan Inter Milan dan mengalahkan K-League All Stars.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026
Prediksi Thailand vs Myanmar di Piala AFF 2026: Gajah Perang Berpeluang Lolos sebagai Juara Grup
Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer
Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Chelsea vs AC Milan, Tayang di Mana?
Tumbang, Andika Kangen Band Minta Doa untuk Kesembuhannya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Prediksi Skor Arsenal vs Dortmund di Emirates Cup 2026: Mikel Arteta Punya Misi Bangkit di Emirates