Manchester City Tundukkan Atlético Madrid 3-1 di Seoul dalam Laga Pramusim

JawaPos.com – Manchester City tampil mengesankan dengan mengalahkan Atlético Madrid 3-1 dalam pertandingan persahabatan di Seoul, Korea Selatan.

Dilansir dari laman Sky Sports pada Senin (10/8), Atlético Madrid sempat unggul melalui Jorge Dominguez yang mencetak gol dari jarak dekat pada babak pertama.

Namun, City mampu membalikkan keadaan setelah Antoine Semenyo memberikan dua assist kepada Omar Marmoush sebelum Rayan Ait-Nouri memastikan kemenangan melalui gol pada menit-menit akhir.

Semenyo menjadi salah satu pemain paling menonjol dalam kemenangan tersebut dengan pergerakannya yang merepotkan pertahanan Atlético Madrid.

Pemain sayap itu dua kali menemukan Marmoush di dalam kotak penalti untuk menghasilkan gol penyama kedudukan dan gol kedua City dalam waktu singkat pada babak kedua.

Salah satu assist Semenyo tercipta melalui aksi individu impresif setelah ia mencegah bola keluar lapangan sebelum melewati pemain lawan dan memberikan umpan kepada Marmoush.

City sebenarnya menciptakan sejumlah peluang pada babak pertama meskipun tertinggal dari gol Dominguez yang baru berusia 16 tahun.

Tijjani Reijnders juga tampil impresif dengan membangun kombinasi bersama Mateo Kovacic di lini tengah, sedangkan perubahan besar Atlético pada pertengahan babak kedua turut mengubah jalannya pertandingan.

Manchester City akhirnya memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu melalui Rayan Ait-Nouri yang menyelesaikan umpan Divin Mubama setelah sebelumnya gagal memanfaatkan peluang satu lawan satu.