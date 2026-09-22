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M Shofyan Dwi Kurniawan
Rabu, 23 September 2026 | 01.42 WIB

Makelele Sebut Kekalahan Real Madrid dari Atletico Madrid Bukan karena Keputusan Wasit

ig @realmadrid - Image

ig @realmadrid

JawaPos.com - Kekalahan Real Madrid dari Atletico Madrid kembali membuka sejumlah persoalan yang sedang dihadapi Los Blancos. Meski pertandingan tersebut diwarnai beberapa keputusan wasit yang menjadi sorotan, Claude Makelele menilai masalah Madrid jauh lebih besar daripada sekadar kontroversi di lapangan.

Real Madrid kembali tampil kurang meyakinkan dalam pertandingan tersebut. Bahkan ketika kedua tim masih bermain dengan 11 pemain, Los Blancos dinilai kesulitan menunjukkan permainan yang mampu mengontrol pertandingan.

Kekalahan itu juga menjadi kekalahan tandang kedua Real Madrid musim ini. Hasil tersebut membuat mereka tertinggal enam poin dari Barcelona dan memberikan pekerjaan tambahan bagi Jose Mourinho selama jeda internasional.

Makelele soroti kurangnya rencana permainan

Melansir Madrid Universal, mantan gelandang Real Madrid Claude Makelele menyoroti kurangnya pemahaman di dalam tim.

“Tidak ada pemahaman antara para pemain, atau antara para pemain dan pelatih. Mourinho perlu berbicara dengan mereka.”

Makelele kemudian menyoroti persoalan yang lebih mendasar. Menurutnya, Real Madrid belum menunjukkan identitas permainan yang jelas di atas lapangan.

“Tim ini lemah, tidak ada rencana permainan atau ide yang jelas. Sama sekali tidak ada apa-apa. Kita harus menuntut lebih banyak dari mereka.”

Komentar tersebut menggambarkan persoalan yang menurut Makelele tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengandalkan kualitas individu pemain. Real Madrid memiliki sejumlah pemain dengan kemampuan besar, tetapi mereka masih kesulitan menyatukan kualitas tersebut dalam sebuah permainan yang konsisten.

Bukan soal wasit

Editor: Hanny Suwindari
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