Suporter Muslim Manchester United Desak Sir Jim Ratcliffe Mundur

JawaPos.com - Sir Jim Ratcliffe kembali mendapat tekanan dari suporter. Manchester United Muslim Supporters' Club (MUMSC) menyatakan mosi tidak percaya terhadap struktur kepemilikan klub di bawah Ratcliffe maupun keluarga Glazer.

Sikap tersebut muncul setelah Ratcliffe menyinggung persoalan imigrasi dan tunjangan sosial.

Dalam wawancara dengan BBC, Ratcliffe yang diberi kepercayaan mengendalikan operasional United itu menilai Inggris sedang mengalami kemunduran karena tidak ada pihak yang tegas menangani dua persoalan tersebut.

MUMSC menilai komentar tersebut menyudutkan imigran dan kelompok rentan.

Padahal, pemain, staf, petugas keamanan, steward, dan suporter United juga berasal dari berbagai negara, budaya, etnis, agama, serta latar belakang.