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Aprillia JP
Minggu, 20 September 2026 | 21.57 WIB

Rendahkan Imigran di Inggris, Suporter Muslim Manchester United Desak Jim Ratcliffe Tinggalkan MU

MUMSC desak Sir Jim Ratcliffe tinggalkan Manchester United. (Istimewa) - Image

MUMSC desak Sir Jim Ratcliffe tinggalkan Manchester United. (Istimewa)

JawaPos.com - Manchester United Muslim Supporters Club (MUMSC) mendesak pemilik Manchester United Sir Jim Ratcliffe dan keluarga Glazer untuk meninggalkan klub.

Desakan itu disampaikan setelah Sir Jim Ratcliffe mengeluarkan pernyataan kontroversial mengenai imigrasi di Inggris.

Pernyataan terbaru pengusaha berusia 73 tahun itu muncul ketika Manchester United sedang menghadapi awal musim yang sulit di lapangan.

MUMSC menilai komentar Ratcliffe tidak dapat diterima dan mencerminkan persoalan yang lebih besar terkait arah kepemilikan serta identitas klub.

Dalam wawancara dengan BBC untuk program Big Boss yang dirilis pekan ini, Ratcliffe mengatakan bahwa Inggris sedang mengalami kemunduran.

Ratcliffe mengaitkan kondisi itu dengan persoalan imigrasi dan penerimaan tunjangan sosial.

“Kami memiliki kerajaan terbesar di dunia. Kami merupakan bangsa yang besar. Kami memenangkan dua perang dunia. Kami adalah orang-orang yang baik dan jujur," papar Sir Jim Ratcliffe.

"Namun, sayangnya, saat ini saya pikir Inggris sedang mengalami kemunduran. Cukup sulit untuk melihat bagaimana kita dapat menghentikannya,” ujar Ratcliffe dikutip dari BBC.

“Tidak ada seorang pun yang cukup tegas untuk menangani masalah imigrasi. Tidak ada seorang pun yang cukup tegas untuk menangani masalah tunjangan sosial. Namun, seseorang harus melakukannya,” lanjut Ratcliffe.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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