Prediksi Skor Olympique Marseille vs PSG: Lucho Bisa Tentukan Masa Depan Genesio

JawaPos.com – Luis Enrique pernah jadi sosok yang menghukum Bruno Genesio sebelum dipecat Stade Rennais saat awal-awal musim Ligue 1 2023-2024.

Saat itu Lucho (panggilan akrab Enrique) membawa Paris Saint-Germain (PSG) membekuk Rennes 3-0 pada journee 8.

Dini hari nanti, ketika sudah menukangi Olympique de Marseille, Genesio terancam dipecat apabila Lucho bisa mengalahkannya dalam Le Classique di Stade Velodrome, Marseille (siaran langsung Vidio pukul 01.45 WIB).

Genesio di ujung tanduk pasca menelan streak empat kekalahan.

Terakhir, klub berjuluk Les Po-cheens itu disikat Besiktas JK 1-4 pada matchday pertama fase League Liga Europa di Besiktas Stadium, Istanbul, Jumat (18/9).

Berbicara kepada RMC Sport, Lucho memberi perhatian terkait kabar tentang masa depan Genesio.

“Aku mendoakan yang terbaik untuknya setelah laga lawan PSG. Eh, tidak, aku tidak dapat mendoakan itu lantaran dia pelatih OM. Aku menarik kembali apa yang aku katakan,” kata Lucho seperti dilansir di laman Foot Sur 7.

“Maaf, aku tidak dapat mendoakan keberuntungan untuk pelatih Marseille. Untuk Bruno Genesio di masa depan, ya!” tegas Lucho yang musim ini masih fokus mengembalikan Les Parisiens, julukan PSG, ke papan atas klasemen PSG.

Padahal, Genesio baru semusim menukangi OM. Di musim lalu, dia menukangi Lille OSC. Dilansir dari laman Livefoot, Genesio pasrah dengan posisinya saat ini. “Saat hal-hal seperti ini terjadi, itu bukanlah kebetulan. Pasti ada alasannya,” seloroh Genesio.