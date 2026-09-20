Prediksi Skor Olympique Marseille vs PSG: Lucho Bisa Tentukan Masa Depan Genesio

Luis Enrique berpeluang menentukan masa depan Bruno Genesio saat PSG menghadapi Marseille dalam Le Classique di Stade Velodrome. (Dok. IG @psg)
JawaPos.com – Luis Enrique pernah jadi sosok yang menghukum Bruno Genesio sebelum dipecat Stade Rennais saat awal-awal musim Ligue 1 2023-2024.
Saat itu Lucho (panggilan akrab Enrique) membawa Paris Saint-Germain (PSG) membekuk Rennes 3-0 pada journee 8.
Dini hari nanti, ketika sudah menukangi Olympique de Marseille, Genesio terancam dipecat apabila Lucho bisa mengalahkannya dalam Le Classique di Stade Velodrome, Marseille (siaran langsung Vidio pukul 01.45 WIB).
Genesio di ujung tanduk pasca menelan streak empat kekalahan.
Terakhir, klub berjuluk Les Po-cheens itu disikat Besiktas JK 1-4 pada matchday pertama fase League Liga Europa di Besiktas Stadium, Istanbul, Jumat (18/9).
Berbicara kepada RMC Sport, Lucho memberi perhatian terkait kabar tentang masa depan Genesio.
“Aku mendoakan yang terbaik untuknya setelah laga lawan PSG. Eh, tidak, aku tidak dapat mendoakan itu lantaran dia pelatih OM. Aku menarik kembali apa yang aku katakan,” kata Lucho seperti dilansir di laman Foot Sur 7.
“Maaf, aku tidak dapat mendoakan keberuntungan untuk pelatih Marseille. Untuk Bruno Genesio di masa depan, ya!” tegas Lucho yang musim ini masih fokus mengembalikan Les Parisiens, julukan PSG, ke papan atas klasemen PSG.
Padahal, Genesio baru semusim menukangi OM. Di musim lalu, dia menukangi Lille OSC. Dilansir dari laman Livefoot, Genesio pasrah dengan posisinya saat ini. “Saat hal-hal seperti ini terjadi, itu bukanlah kebetulan. Pasti ada alasannya,” seloroh Genesio.
Olympique de Marseille
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit
Prediksi Skor Groningen vs PEC Zwolle di Liga Belanda: Trots van het Noorden Menang Tipis di Kandang
Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Macan Putih Kembali Jinakkan Singo Edan!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie
Prediksi Skor Everton vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Toffees Kunci 3 Poin di Kandang
Prediksi Skor Espanyol vs Elche di Liga Spanyol: Los Franjiverdes Curi Poin di RCDE Stadium
Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Aston Villa di Liga Inggris: The Lilywhites Bakal Sulit Menang!
Prediksi Susunan Pemain Persebaya vs Garudayaksa FC: Risto Mitrevski Pantang Remehkan Tim Promosi
Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022