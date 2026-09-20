Prediksi Skor Real Madrid vs Atletico Madrid: Mourinho Punya Rekor Buruk Lawan Simeone

JawaPos.com - Jose Mourinho selalu kehilangan muka setiap kali bertemu Diego Simeone, ketika tidak bersama Real Madrid. Faktanya, Simeone lah yang mengantarkan Atletico Madrid menyingkirkan Chelsea besutan Mourinho dari semifinal Liga Champions 2013-2014.

Ya, itu kali terakhir Mourinho head-to-head kontra Cholo, julukan Simeone. Sebelumnya, di LALIGA, Mourinho mencatatkan 100 persen menang dari Cholo. Kali terakhir Mourinho datang ke markas Atletico, pada jornada 33 LALIGA 2012-2013 dengan menang 2-1.

Nah, malam nanti Mourinho akan membalikan gengsi di hadapan Cholo, ketika bertandang ke Estadio Riyadh Air Metropolitano, Madrid (siaran langsung beIN Sports 1 pukul 21.15 WIB). Dilansir laman Diario AS, fullback Atletico Marcos Llorente menyebut, laga melawan Mourinho di LALIGA akan penuh intrik.

"Bagi kalian ini lebih sensasional, kalian bisa mengungkit hal-hal dari masa lalu. Bagi kami, ini soal sepak bola, dan tentang kedamaian, dan ketenangan," sebut Llorente yang bakal menjalani derby Madrileno ke-21.

"Ini adalah laga penting melawan rival yang selalu mempersulit keadaan, dan ini sangat istimewa untuk fans kami. Anda benar-benar menikmatinya, meski tidak ada yang berubah pada hari Minggu. Laga ini tetap spesial," tambahnya.

Tekanan untuk La Arana-Vini Musim lalu, Julian Alvarez dan Vinicius Junior sama-sama bisa menciptakan brace (dua gol dalam satu laga) dalam dua laga derby di Metropolitano dan Estadio Santiago Bernabeu, kandang Real.

Namun, musim ini, Alvarez dan Vini sedang sulit mencetak gol.

Sebelum derby Vini baru mengoleksi satu gol dari enam jornada pertama LALIGA musim ini. La Arana, julukan Alvarez, musim ini bahkan tidak mendapatkan tempat utama di skuad Atletico setelah polemik dalam bursa transfer.

Alvarez baru turun dua kali. Laman Diario Marca melaporkan, di derby nanti Alvarez tetap dimainkan Cholo.